STORKAMP: Anthony Joshua (t.v.) og Oleksandr Usyk møttes i VM-kamp i tungvekt i Saudi Arabia lørdag kveld.

Usyk med ny seier mot Joshua

Ukrainske Oleksandr Usyk (35) forsvarte VM-titlene i tungvekt da han vant på poeng for andre gang mot Anthony Joshua (32), men en av dommerne hadde Joshua som vinner.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kampen ble arrangert i Jeddah Superdome, Saudi Arabia. To dommere hadde 115–113 til hver sin bokser, mens den tredje dommeren hadde 116–112 i favør Usyk. De aller fleste hadde nok Usyk som vinner, og dersom Joshua hadde blitt tilkjent seieren ville nok det blitt sett på som meget kontroversielt.

Artikkelen oppdateres.

Slik gikk det altså ikke, og dermed forsvarte Usyk VM-titlene i tungvekt. Han er nå ubeseiret på sine 20 proffkamper, og har i likhet med Joshua OL-gull fra amatørkarrieren.

RESPEKT: Mens de ventet på dommerpoengene slo Anthony Joshua og Oleksandr Usyk av en prat og Joshua lot seg «svøpe» i det ukrainske flagget.

Les også Usyk overkjørte Joshua og tok VM-titlene Utfordrer Oleksandr Usyk (34) tok en fortjent poengseier mot Anthony Joshua (31), og er ny tungvektsmester i…

Det var i september i fjor at Usyk sjokkerte bokseverden i det som bare var hans tredje kamp i tungvektsklassen. Han utbokset Joshua, og vant fortjent på poeng foran over 60.000 tilskuere i London.

Dermed var den tidligere cruiservektmesteren også på toppen av tungvekttronen med fire av de fem store VM-beltetene (WBA, IBF, WBO og IBO) på merittlisten. Nå bekreftet Usyk at han er kongen.

Jevn åpning

Etter en litt rolig og avventende første runde, tok Joshua kommandoen i andre og tredje. I fjerde runde viste Usyk mye av det han hadde suksess med i første kamp. Han beveget seg godt og prikket inn slag.

Trenden fortsatte i femte runde, og Usyk var i ferd med å skaffe seg et tydelig overtak i kampen. I runde åtte traff Joshua med et par voldsomme kroppsslag, og i runde ni var briten langt bedre med. Han kjørte voldsomt på og Usyk var i skikkelig trøbbel, men kom seg igjennom runden.

VG+: Boksemesterne som døde i ung alder

Det vekket tydeligvis Usyk, som tok tilbake initiativet i tiende runde på et tidspunkt der kampen virkelig vippet. Det var et herlig drama der begge var på tynn is, men Usyk med et overtak.

Den ti kilo lettere og syv centimeter kortere Usyk danset og beveget seg med finter og frekke treffere i den ellevte runden, og så ut til å gå mot en ny poengseier før den siste runden.

Joshua jaktet på tunge treffere i 12. runde, vel vitende om at han trolig lå under på poeng. Usyk svarte med raske kombinasjoner, men var tydelig rystet halvveis ut i runden. Han holdt tiden ut, og fikk til slutt to av tre dommere med seg.

PS! Det siste VM-beltet (WBC) har vært i Tysin Furys behold de siste årene, men briten hevder han har lagt opp. Så spørs det om han kan lokkes til en storkamp for å samle alle beltene ...