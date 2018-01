Meek frykter ikke at fansen har gjort Usman forbannet

Publisert: 14.01.18 15:12

KAMPSPORT 2018-01-14T14:12:28Z

ST. LOUIS (VG) Fansen til Emil Weber Meek (29) har i lang tid pepret motstander Kamaru Usman (29) med meldinger i sosiale medier. Det synes Meek er helt topp.

Usman har ikke lagt skjul på at han er misfornøyd med å møte Meek i MMA-buret i Las Vegas i natt.

– For å være helt ærlig, så har dette vært vanskelig. Det er en kamp jeg ikke skulle vært i, men man må ikke misforstå, og tro at jeg undervurderer noen. Den feilen har jeg gjort én gang for mye, sa Usman nylig til nettsiden MMAjunkie.

Nigerianeren er rangert som den 11. beste weltervekteren i UFC, nummer ti på utfordrerlista . Han har mye å tape, og lite å tjene, på å gå kamp mot urangerte Meek.

– Mitt mål er å gå tittelkamp mot Tyrone Woodley, og da er det frustrerende å få kamper som ikke gjør at jeg kommer nærmere tittelen. Det har vært frustrerende,men jeg er over det nå, bedyrer Usman som har gjentatt utallige ganger at han aller helst ville møte Colby Covington som er rangert som nummer tre.

Meek har langt bedre grunn til å være fornøyd med kampoppsettet, og den norske profilen har i sin andre UFC-kamp fått en rangert motstander. Det er ganske unikt. Han har selvfølgelig fått meg seg at Usman ikke har vært særlig fornøyd.

– Nå har supporterne mine gjort det til en sport å «ta» Usman. Hver gang han har postet noe, så har han fått høre det. Jeg synes det er skikkelig morsomt, sier Meek til VG.

– Du tror ikke det har bidratt til å fyre ham ekstra opp og gjøre det verre for deg?

– Nei, hvordan skal det bli verre for meg? Skal han bli bedre til å slåss av at noen skriver noen Twitter-meldinger? Det der frykter jeg ikke i det hele tatt, sier Meek og gliser.

I går gjorde Meek og Usman unna innveiingen , og det er tydelig at nordmannen nok en gang har klart å gjøre seg bemerket internasjonalt.

Det var stor interesse for ham blant amerikanske journalister i går, og 29-åringen klarte da også å komme seg inn i studioet til Fox Sports, som sender stevnet i USA.

Mens Usman forsvant kjapt, så sto Meek igjen og tok seg god tid til alle som ville ta en prat. Men nå er pratingen over. Natt til mandag, norsk tid, smeller burdøren igjen og da er det bare Meek, Usman og dommeren igjen der inne foran 17.000 tilskuere i Scottrade Center i St. Louis.

– Det blir knallstemning i arenaen, og det er flere millioner seere på TV. Jeg gleder meg noe voldsomt, sier Meek fornøyd.

