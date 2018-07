GODE BUSSER: De oppfører seg ikke som boksere flest før en kamp, Murat Gassiev (t.v.) og Oleksandr Usyk. Begge har to tittelbelter i cruiservekt før lørdagens kamp i Moskva. Foto: Russlands bokseforbund

Tittelkamp i skyggen av krigen: Russeren mot ukraineren

Publisert: 21.07.18 22:35

MOSKVA (VG) Med annekteringen av Krim og krigen i Øst-Ukraina som bakteppe møtes ukraineren Oleksandr Usyk (31) og russeren Murat Gassiev (24) til tittelkamp i cruiservekt.

Det er hovedkampen i Moskva-stevnet som Cecilia Brækhus vant sin kamp i lørdag - og høydepunktet så langt i bokseåret 2018.

Så sent som denne uken har det vært tvil om det virkelig ville bli noen boksekamp, og teamet rundt ukraineren har krevd at sikkerhetstiltakene må være på plass om de skal stille.

Usyk er for sikkerhets skyld født i Simferopol på Krim - stridens kjerne .

Bokseren har tidligere uttalt seg hardt i striden, men har den siste tiden valgt en svært forsonende linje.

Da ukrainske journalister før avreisen til Moskva spurte Usyk om Krim, svarte han:

– Hvorfor skal dere provosere med slike spørsmål? Flagget blir ukrainsk, nasjonalsangen blir ukrainsk. Dere vil bare provosere!

Det handler om karene som i øyeblikket har de fleste mesterbeltene i cruiservekt, altså vektklassen rett under tungvekt.

Usyk har VM-beltene i WBC og WBO, mens Gassiev er mester i WBA og IBF. Jo, det er utvilsomt en av årets største møter i bokseringen.

– Dette er Champions League-finalen, bare i boksing. Jeg vil be alle mine fans være beskjedne i sine uttalelser og ha respekt for motstanderen. Om de ikke har respekt for motstanderen, så har de ikke respekt for meg heller, sier Usyk.

Sist helg truet den ukrainske bokserens manager, Egis Klimas, med at det ikke ville bli noen kamp:

– Arrangørene må gjøre noe med sikkerheten og hotellet. Nå gjenstår det bare ei uke. De må gjøre noe om de skal se oss i Moskva.

Og så sent som tirsdag sa Usyk selv:

– Jeg vet ikke om det blir noe av kampen. Vi får se.

Men torsdag møtte både han og Gassiev på pressekonferanse i det nye Moskva City-området. Og sjelden eller aldri har vi sett maken til sympati mellom to boksere før en kamp.

– Mange kommer til å heie på Usyk. Det betyr ikke noe hvilket land han kommer fra. Jeg har vet at han har mange supportere her i Russland. Vi har ingen fordel av hjemmebane, sa Murat Gassiev.

Usyk på sin side svarte med denne uttalelsen:

– Vi har respekt for hverandre. Det betyr ikke noe for meg i hvilken by eller hvilket land jeg bokser. Jeg er ikke bekymret for å bokse i Moskva.

Kampen er finalen i den såkalte World Boxing Super Series.

– Da jeg var i Sotsji og så semifinalen mellom Gassiev og Dorticos, var det mange som kom bort og sa at de støttet Murat, men at de respekterte meg, sa Oleksander Usyk..

De to bokserne har to mesterbelter hver i cruiservekt (WBO, WBC, IBF og WBA). Lørdag blir det stående én ubestridt mester igjen.

Vinneren får altså tidenes første Muhammad Ali-trofé. For Usyk ville det bety noe spesielt:

– Jeg er født på samme dato som Ali (17. januar). Min sympati for Ali handler ikke først og fremst om boksingen, men om hvordan han levde og gledet mange mennesker, sier ukraineren.