VANT PÅ KNOCKOUT: Daniel Cormier (t.h.) avgjorde møtet med Stipe Miocic mot slutten av første runde. Foto: John Locher / TT NYHETSBYRÅN

Cormier kopierte McGregor – UFC-mester i to vektklasser

Publisert: 08.07.18 09:18 Oppdatert: 08.07.18 09:31

KAMPSPORT 2018-07-08T07:18:24Z

Lett tungvekt-mester Daniel Cormier (39) knocket ut tungvektsmester Stipe Miocic (35) i første runde, og er dermed den andre UFC-fighteren i historien med tittelbelter i to vektklasser samtidig.

Den første som klarte den bragden var Conor McGregor. I November 2016 knuste han Eddie Alvarez, og ble lettvektsmester – fra før hadde han fjærvekttittelen.

Nå var det altså Cormier sin tur, og amerikaneren gjorde det på meget imponerende vis.

– Jeg er 39 år gammel, og har vært nummer to en rekke ganger. Men nå har jeg endelig klart «alt», sa en svært fornøyd Cormier da han ble intervjuet etter seieren.

Den tidligere tungvekteren ble mester i lett tungvekt for tre år siden, og med alle skandalene rundt Jon Jones har Cormier manglet utfordringer i vektklassen.

Se opptak fra nattens UFC-stevne på Viaplay Fighting.

Stipe Miocic, som er amerikansk med kroatisk bakgrunn, ble i januar den første tungvekteren til å forsvare tittelen sin tre ganger .

Men i T-Mobile Arena i natt var det bråstopp.

Det gjensto rundt 40 sekunder av runden da Cormier traff med et lynkjapt høyreslag på vei ut av «klinsjen» med Miocic. Sistnevnte gikk ned, og Cormier var over ham med to kjappe slagkombinasjoner.

Dommeren var kjapt inne, og fikk stoppet kampen.

Lesnar neste

Tidligere tungvektsmester Brock Lesnar satt ringside, og kom opp i buret etter kampen. Han blir tydeligvis neste utfordrer for Cormier.

Det til tross for at han tapte sine to siste kamper i 2010 og 2011, og ble dopingutestengt etter comebacket i 2016.

Om et halvt år har Lesnar sonet ferdig, og da skal han tydeligvis få sjansen mot Cormier.

– Vi skal definitivt få til den kampen, sa UFC-president Dana White på pressekonferansen etterpå.

PS ! Cormier har 21 seierer på 23 kamper i MMA. Han har tapt to ganger mot Jon Jones - det siste nederlaget ble gjort om til «no contest» etter at Jones testet positivt.