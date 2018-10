Egner med ny proffseier: – Jeg kontrollerte kampen

KAMPSPORT 2018-10-20

Det ble seks tøffe runder, men proffbokser Ingrid Egner (35) sikret seg poengseier mot islandske Valgerdur Gudstensdottir i Skien. I tillegg ble hun overrasket da storebror Christian dukket opp som «ringmann».

Publisert: 20.10.18 19:59

Egner har en meget solid amatørkarriere med over 150 kamper, og gikk sin andre proffkamp i kveld.

Oppgjøret i super fjærvekt vippet i Egners favør, og dommerne hadde 60–54, 60–54, 58–56 til den norske 35-åringen.

– Jeg følte at jeg fikk flyt i boksingen min. Jeg kontret mye, noe jeg ikke hadde planlagt, men det fungerte bra, sa Egner da hun ble intervjuet oppe i ringen.

– Jeg kontrollerte kampen, selv om jeg gikk mye bakover, forklarte Egner som tok mer og mer over utover i kampen.

I proffdebuten tidligere i år overkjørte hun en svak motstander, men Gudstensdottir bød på langt mer hodebry for Egner.

– Det er mye morsommere å møte bedre motstand for å vise hva man er god for, sa Egner som ble overrasket da broren Christian dukket opp som «ringmann».

– Jeg så at han var der, men så måtte jeg fokusere på kampen. Han er skikkelig linselus, gliste Egner.

Kvelden i Skien har så langt bydd på bare norske seirer. Bernard Angelo Torres viste litt av grunnen til at han er regnet som et enormt talent da han lekte seg i seks runder mot Mikheil Gabinashvili fra Georgia.

Ali Srour vant enkelt på poeng i åpningskampen i Skien. Motstander Girogi Gachechiladze, også han fra Georgia, måtte ta telling i den andre av de fire rundene i super fjærvekt-oppgjøret, og de tre dommerne hadde 40–35 i favør Srour.

Weltervekter Jamshid Nazari fra Kristiansand vant mot Richard Walter, er nå ubeseiret på tre kamper i proffkarrieren.

Oppgjøret i Skien gikk tiden ut, men nordmannen vant overlegent på poeng mot tsjekkeren etter seks runder. De tre dommerne hadde 60–54 i favør Nazari.

