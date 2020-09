SISTE GANG I RINGEN: Mindaugas Gedminas slo Balazs Bacskai fra Ungarn i OL-kvalifiseringen i London 16. mars. Stevnet ble avlyst rett før han skulle gå i ringen for å møte en russisk verdensmester i sin andre kamp. Foto: Cal Sport Media / Sipa USA

Bokse-Norges nyeste OL-håp: – Jeg vil skrive historie

10 år etter at Mindaugas Gedminas (24) kom til Norge, går han neste uke i ringen i sitt fødeland Litauen for første gang – for å bli første norske bokser i et OL på 25 år.

– Jeg vil skrive historie. Det er 100 år siden en norsk bokser vant OL-gull, sier Kristiansand-bosatte Mindaugas Gedminas til VG.

Otto von Porat vant gullmedaljen i tungvekt i Paris-OL i 1924 etter finaleseier over danske Søren Petersen.

– Mindaugas går andre veier enn det alle andre norske boksere har gjort. Han får ingen direkte konkurranse i Norge. Han må reise ut, og det gjør han. På grunn av covid-19 er det ikke mye vi får hjulpet ham med. Uten hans eget initiativ, ville han ikke hatt noe i OL-kvalifiseringen i februar å gjøre, sier sportssjef Per Arne Skau i Norges Bokseforbund.

Det er et halvt år siden mellomvekter (75 kilo) Mindaugas Gedminas, som har vunnet to norske mesterskap, vant sin første OL-kvalifiseringskamp i London – mot internasjonalt vel meritterte Balazs Bacskai (32) fra Ungarn. Rett før han skulle entre ringen for å gå kamp nummer to, ble det da avgjørende kvalifisering-stevnet brått avlyst på grunn av coronaviruset.

Nå er det bestemt at det skal gjenopptas i februar. Da må Mindaugas Gedminas vinne to kamper, den første mot Russlands regjerende verdensmester Gleb Bakhsi (24), for å bli klar for utsatte 2020-OL – i Tokyo sommeren 2021.

I Norge må alle boksere som er eldre enn 20 år gamle holde to meter avstand. Norges Bokseforbund har lagt all reisevirksomhet til utlandet på covid-19-is. Mindaugas Gedminas har – som eneste aktuelle norske bokser – med andre ord begrenset handlingsrom når det gjelder forberedelser til OL-kvalifiseringen om snaut seks måneder.

I Litauen er imidlertid ikke smittevernreglene for kontaktidretter like strengt. Det er to uker siden Mindaugas Gedminas kom tilbake til Norge fra et tre uker langt treningsopphold i landet der han ble født og bodde til han var i begynnelsen av tenårene. Han flyttet til Sørlandet på grunn av foreldrenes forretningsvirksomhet der, og han begynte å bokse her.

Han har også som forberedelse til OL-kvalifiseringen vært på treningsleir i boksenasjonen Kasakhstan i en måned, der han fikk sparret mot noen av de beste i verden.

Neste torsdag reiser han tilbake til Vilnius i Litauen sammen med sin trenere Zayndi Arsaev, for et oppgjør mot sin tidligere landsmann Vytautas Balsys (22). Mindaugas Gedminas slo ham i European Games i Minsk for et drøyt år siden.

Kampen er amatør- og OL-stipulert til tre runder, men inkludert i et proffstevne som ifølge Mindaugas Gedminas vil bli sett av 1500 tilskuere og streamet til 140 land. Dagen før han går i ringen lørdag 26. september, må han avlegge en coronatest. Den er, hvis negativ, gyldig i 72 timer. Derfor sitter Mindaugas Gedminas og Zayndi Arsaev på flyet tilbake til Norge allerede søndag.

Mindaugas Gedminas, som er av AIBA (The International Boxing Association) er ranket 37 i verden i mellomvekt og i fritiden studerer markedsføring og ledelse, sier at han «er klar for eksamen», selv om forberedelsene hans ikke har vært optimale. Han har trent hos Olympiatoppen i Kristiansand tre ganger i uken og ellers i bokseklubben AIK Lunds lokaler, i form av slag mot sekk og skyggeboksing «alene».

– Restriksjonene har gjort det vanskelig med tanke på teknisk boksetrening. Men jeg har trent to ganger daglig og fått god oppfølging. Jeg satser på å prestere på mitt beste og på å vinne, og jeg føler at jeg har boksingen inne i meg, sier Mindaugas Gedminas med henblikk på finpussen foran resten av OL-kvaliken.

– Det er tak i Mindaugas. Det er trøkk. Alt han gjør er med tanke på det som skal skje i februar, sier sportssjef Per Arne Skau.

Publisert: 21.09.20 kl. 19:56