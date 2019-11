FÅR NY MOTSTANDER: Kai Robin Havnaa avbildet på en pressekonferanse i oktober. Foto: Berit Roald

Havnaas motstander trakk seg – krevde angivelig trippel lønn

Proffbokser Kai Robin Havnaa (30) skulle egentlig møte amerikanske Al Sands (32) i Ekeberghallen lørdag, men i ettermiddag kom beskjeden om at argentinske Mariano Angel Gudino (31) blir motstander. Årsaken er angivelig krangel om penger.

– Han begynte å komme med flere merkelige krav, og spurte til slutt om over tre ganger så mye penger som det beløpet vi hadde avtalt. Dessverre er det slik det er i boksing, og dette er ting som skjer. Men Kai Robin får etter min mening en enda tøffere test den 16. november, sier promotor Nisse Sauerland til VG.

Al Sands har foreløpig ikke svart på VGs henvendelse for å gi sin versjon av hvorfor den planlagte kampen nå ikke blir noe av. Gudino tar kampen på kort varsel, slik at det blir kamp på Havnaa førstkommende lørdag.

– Det er ikke ideelt å få en ny motstander så tett opp mot kampen. Spesielt ikke på dette nivået. All sparringen og alle forberedelsene mine har vært for Sands, men nå må jeg glemme ham og tilpasse meg en annen stil, sier Havnaa i en pressemelding fra promotorselskapet Team Sauerland.

Gudino har 13 seirer (åtte på knockout) og tre tap i karrieren – alle nederlagene har kommet i løpet av de fire siste kampene som han har gått siden mai 2018.

– Gudinho er like god som Sands. Han er en tøff argentiner jeg vet vil komme for å fighte, sier Havnaa.

TAPTE PÅ KNOCKOUT: Lawrence Okolie (t.h.) vant på teknisk knockout i syvende runde i London i juli. Foto: ANDREW COULDRIDGE / X03808

Havnaa er ubeseiret på sine 15 proffkamper, og har vunnet 13 av dem på knockout. Cruiservekteren er for øyeblikket den mest spennende norske proffbokseren på herresiden, og møtet med Sands var et klart hakk opp i forhold til hva han har møtt tidligere. 32-åringen fra USA står med 20 seirer og fire tap som proff, og skulle altså være en skikkelig test for Havnaa.

Gudino er noe mindre kjent, men rangert omtrent likt som Sands på boxrec.com, der Sands for øyeblikket er nummer 97, mens Gudino er på 103. plass. Havnaa er nummer 52.

– Ikke la dere lure av et sent varsel. Jeg er alltid i trening. Jeg lever og ånder for boksing – hvert eneste minutt av døgnet. Jeg har sett noen få videoer av Havnaa. Jeg har respekt for alle som entrer ringen mot meg, men han har aldri bokset mot en med mitt mot. Alle hans tidligere motstandere har vært fra Europa. De er ikke så sultne og tøffe som meg. Jeg er fra Argentina og stammer fra generasjoner av krigere. Jeg skal slå Havnaa til han skriker om nåde, sier Gudino ifølge pressemeldingen.

GÅR SIN 16. PROFFKAMP: Kai Robin Havnaa er ubeseiret så langt i proffkarrieren. Foto: Mattis Holt, VG

Sist gang Havnaa gikk kamp i hovedstaden var under Cecilia Brækhus’ Homecoming i Oslo Spektrum. Han sier han har endret seg voldsomt siden den seieren mot Lars Buchholz.

– Jeg var en helt annen bokser da. I Spektrum-kampen begynte jeg så vidt å knekke noen koder i proffboksing, men nå har jeg gjort det. Jeg har en helt annen rutine på trening, oppkjøring, og i kampen også. Jeg har utviklet meg enormt det siste året, så det er en helt annen bokser som går opp i ringen denne gangen, sa Havnaa til VG på et pressetreff i oktober.

Han betegnet det planlagte møtet med Sands som en «risikokamp» og begrunnet det slik:

– Det er risiko med tanke på at jeg kunne gått kjempestore kamper mot verdenstoppen nå. Jeg kunne gått mot topp 10 hvis jeg ville det, så hvis jeg ikke vinner denne er det et stort steg tilbake. Derfor er det en risikokamp.

Thanderz går hovedkampen

Katharina Thanderz skal også i aksjon i Ekeberghallen lørdag kveld. Hun møter brasilianske Danila Ramos i hovedkampen som er et oppgjør som blir en kvalifisering til kamp om VM-tittelen til WBO i super fjærvekt.

VM-tittelen er det finske Eva Wahlström som har for øyeblikket.

Alexander Hagen skal møte Emmanuel Feuzeu, Kevin Melhus går i ringen mot Ossie Jervier og Kent Erik Baadstad møter Istvan Kun. Bernard Angelo Torres skal møte meksikaneren Christian Lopez Flores. Stevnet sendes på Viaplay.

