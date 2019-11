OSLO-OPPGJØR: Katharina Engene Thanderz (t.v.), og hennes brasilianske motstander Danila Ramos, poserer for fotografene på en pressekonferanse i forkant av lørdagens kamp. Foto: Ole Berg-Rusten

Thanderz får hilsen fra verdensmesteren – håper på nordisk superkamp

Dersom favoritt Katharina Engene Thanderz (31) vinner i Ekeberghallen lørdag kveld, så er hun førsteutfordrer til det virkelige tittelbeltet i WBO. Verdensmester Eva Wahlström (39) sier til VG at hun heier på Thanderz.

– Jeg er veldig glad for at Thanderz skal bokse om «interim»-beltet. Jeg vil veldig gjerne møte henne i bokseringen, særlig ettersom vi begge er nordiske fightere, sier Wahlström til VG.

Thanderz skal altså bokse om et såkalt interim-belte, enkelt forklart er det en kvalifiseringskamp til å møte verdensmesteren i WBOs super fjærvektklasse. Brasilianske Danila Ramos (åtte seirer – ett tap) er motstander, og Thanderz er klar favoritt.

Wahlström har hatt VM-tittelen siden april 2015, og forsvart den fem ganger. Sist gang var mot Ronica Jeffrey i Las Vegas i august. En kamp som endte uavgjort, men da beholder altså mesteren beltet.

– Jeg skal gå en åtte runders kamp i Salo i Finland 30. november, men det er ikke tittelkamp. Beltet mitt forsvarer jeg mot Terri Harper i England i februar, forklarer Wahlström som er en stor profil i Finland der hun blant annet har blitt kjent gjennom en egen dokumentarserie.

MESTEREN: Eva Wahlström avbildet på innveiingen før møtet med Katie Taylor i New York i desember i fjor. Foto: Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Wahlström har også i løpet av det siste året gått VM-kamp mot irske Katie Taylor i lettvekt, ett tett oppgjør hun tapte på poeng i Madison Square Garden. Det er 39-åringens eneste tap i proffkarrieren. Thanderz har også et stort ønske om å møte Wahlström i løpet av 2020, men frykter at den finske kollegaen skal få det tøft mot Harper (ni seirer, null tap).

– Jeg har veldig lyst på et møte med Wahlström, ja. Det vil bli en stor kamp siden vi begge er nordiske, men jeg må vinne min kamp og Wahlström må slå Harper. Det er jeg ikke så sikker på at hun gjør, sier Thanderz til VG.

Også promotor Nisse Sauerland er spent på utfallet av Wahlströms neste tittelforsvar.

– Jeg tror nok Harper kommer til å vinne den kampen, men dersom Wahlström beholder WBO-beltet vil det være en stor kamp for Thanderz, sier Sauerland til VG og legger til:

– Den neste kampen til Katharina blir uansett en stor, stor kvinnekamp, men hun må vinne denne først.

Sauerland håper at Thanderz skal appellere til det norske folket i like stor grad som Cecilia Brækhus har gjort. Det er foreløpig et stykke igjen til det, men det er solgt rundt 1000 billetter til lørdagens stevne der også Kai Robin Havnaa skal i aksjon.

Gir Brækhus legendestatus

– Cecilia er trolig verdens meste kvinnebokser noensinne, og det blir selvfølgelig sammenligning mellom henne og Thanderz. Cecilia er en legende, som det er vanskelig å måle seg med, men Katharina har en veldig ydmyk og vennlig personlighet som jeg tror kan nå hjem til det norske folk. Men hun er nødt til å levere i bokseringen, sier Sauerland.

Først må Danila Ramos altså beseires. Den brasilianske bokseren, bosatt i Argentina, har åtte seirer og ett tap i karrieren. Tapet kom da hun møtte franske Elhem Mekhaled i Barcelona i mars – i en kamp om den samme tittelen hun og Thanderz bokser om i helgen. Mekhaled har senere sagt tittelen fra seg.

– Jeg har sett en del fra den kampen. Det var ganske jevnt i den første delen av kampen, men hun slet litt fysisk mot slutten. Men hun har et krigerhjerte, og er av den typen som gjør det vanskelig for motstanderen hele veien, analyserer Thanderz.

Thanderz går hovedkampen, mens Kai Robin Havnaa møter argentinske Mariano Angel Gudino i den siste «oppvarmingskampen». Alexander Hagen, Bernard Angelo Torres, Kevin Melhus og Kent Erik Bådstad skal også bokse på stevnet der de fire siste kampene sendes på Viasat 4. Hele stevnet sendes på Viaplay.

Publisert: 15.11.19 kl. 15:57

