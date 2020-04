BOKSESTJERNER: Claressa Shields (t.v.) og Cecilia Brækhus bokset på det samme stevnet i Los Angeles i 2018. Da var stemningen god. Foto: Klaudia Lech

Brækhus og Shields i full ordkrig: – Hun er en bølle

Da Claressa Shields (25) og Cecilia Brækhus hilste på hverandre i 2018, uttrykte de stor respekt for hverandre. Det har endret seg sakte, men sikkert, og i natt ble det en voldsom ordkrig i sosiale medier mellom de to boksestjernene.

– Claressa Shields er en bølle. På samme måte som med bøllene i skolegården må du gå opp til henne og gi klar beskjed om at nok er nok. Hun er vant til å få viljen sin, men her er det ikke hun som bestemmer vilkårene og det er veldig uvanlig for henne, sier Brækhus til VG søndag morgen.

De var virkelig gode venner og snakket pent om hverandre da de møttes på Sheraton Hotel i desember 2018. De to bokseprofilene skulle gå kamp på samme stevnet. Selv om det allerede da var nye snakk om et fremtidig gigantmøte mellom «dronningen og tronarvingen», var det en gjensidig beundring og respekt for hva de to hadde oppnådd.

les også Spesial: Alle kampene, fakta, bilder og videoer fra karrieren til Brækhus

Så har det surnet mer og mer, og uten at det virker som om det er er et spill for å piske opp interessen til en kamp. Et møte mellom de to virker ikke veldig sannsynlig for øyeblikket.

Rivaliseringen blåste kraftig opp da Brækhus nylig stilte opp i podkasten «Ask The Experts Podcast with Curran Bhatia».

Der fikk hun spørsmål om Shields, som hadde postet på Twitter at Brækhus gjorde alt for å slippe en kamp mot henne.

– For det første, så blokkerte hun meg på Twitter for en stund siden. Jeg får ikke forsvart meg mot beskyldningene hennes, og hører bare fra andre at hun sier stygge ting om meg, sa Brækhus og la til:

– Når det gjelder kampen, så handlet det aldri om vekten, arenaen eller noe sånt. Det var enkelt. Jeg fikk et bedre tilbud fra DAZN, og tok det. Hvis hun virkelig vil ha denne kampen, så må hun gå tilbake til sjefene sine i Showtime.

les også Brækhus corona-isolert i California – forberedt på å bli der i måneder

Shields blir intervjuet i den samme podkasten, og fnyser av at tilbudet fra Showtime ikke var bra nok:

– Det er bare løgn, og det var derfor jeg blokkerte henne på Twitter. Hun kaster stein, og gjemmer hånden. Hun får ikke bruke navnet mitt til å bygge seg et navn. Hun er egentlig ikke kjent i USA. Men siden hun stadig gjentok navnet mitt, så ville jeg og temaet mitt starte forhandlinger. De ville ikke engang ha samtaler med oss, men det vil de aldri innrømme. Offentlig sier de bare at «det skjedde aldri». Hun kunne tjent én million dollar på denne ene kampen.

Vil møte Brækhus i Norge

Da VG snakket med Shields i 2018, sa hun at hun ikke kunne komme lavere enn super weltervekt (154 pounds/69,8 kg). Nå mener Shields at hun skal klare å komme ned i 150 pounds (68 kg) for å møte Brækhus.

Se video fra 2018 der Shields spøkefullt sier at hun ikke vil ofre rumpa for å møte Brækhus:

– Vi kan gjennomføre kampen i 150 pounds, og jeg kan «kick her ass» i Norge foran all fansen. Og hun kan beholde beltene sine (fordi det ikke er i weltervekt). Hvis ikke hun takker ja til det, så vet jeg ikke.

– Hun unngår fightere. Hun unngikk å møte Layla McCarter, hun unngår meg og hun vil ikke engang ha en omkamp mot Kali Reis. Ja, hun er ubestridt, men hun bryr seg ikke om å møte de beste, sa Shields som også fortalte at hun nå hadde fjernet blokkeringen av Brækhus.

Dermed fikk hun følgende svar fra den norske bokseren i natt, norsk tid:

– Tilbudet fra Showtime var mye dårligere enn tilbudet jeg takket ja til fra DAZN. Det er første gang jeg hører om én million dollar, sier Brækhus til VG.

– Tror du hun gjør dette for bare å fremprovosere en kamp?

– Selvfølgelig! Hun har ingen storkamper i sikte, mens jeg har McCaskill, Taylor, Serrano og Cyborg å se frem mot.

Se videoen fra 2018 der Shields og Brækhus forteller om respekten for hverandre og en eventuell kamp:

Brækhus oppholder seg for tiden i Big Bear, California, der hun er isolert sammen med trener Abel Sanchez.

Når coronakrisen er over er det meningen at hun skal møte Jessica McCaskill, og deretter vinneren av kampen mellom Katie Taylor og Amanda Serrano.

Shields skal etter planen møte kanadiske Marie Eve Dicaire i Flint 9. mai, men den kampen står naturlig nok i fare for å bli utsatt.

Brækhus har regjert i weltervekt med VM-belter siden 2009. Amerikanske Shields tok to OL-gull, før hun ble proff i 2016. På ti kamper har hun tatt VM-belter i super mellomvekt, mellomvekt og super weltervekt – klassen over Brækhus.

Publisert: 05.04.20 kl. 10:09

