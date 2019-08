FÅR BEHANDLING: Stig-André Berge håper i det lengste at han skal bli klar til helgens brytestevne i Dortmund. Her er han til behandling hos Eureka Kiropraktikk i Strømmen. Foto: Janne Møller-Hansen

Skadetrøbbel for bryte-Berge før VM: – Opplevd verre kriser

KALBAKKEN/RÆLINGEN (VG) Stig-Andre Berge (36) reiste i dag tidlig til Tyskland for å konkurrere en siste gang før VM i september, men en albueskade står i fare for å ødelegge generalprøven til årets store mål.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Jeg har betennelse i en slimpose i albuen, sier Berge og viser frem skaden på den venstre armen.

For noen dager siden våknet han opp med en albue som var tre ganger så stor som normalt – uten at han hadde fått seg en spesiell smell på trening.

– Da ble jeg veldig bekymret, men vi fant raskt ut hva det var. Problemet er at det tar tid å få fikset, og det er fare for at jeg ikke får konkurrert i helgen, forklarer Berge som lenge har kuttet vekt for å være klar til 60-kilosklassen Grand Prix-stevnet i Dortmund i helgen.



MÅ TAPPES: Fredag kveld skal albuen tappes for væske. Her får Stig-André Berge behandling hos kiropraktor.

Avgjøres i kveld

Det blir tatt en avgjørelse på om han kan konkurrere i løpet av kvelden. Albuen må tappes for væske, og det store spørsmålet er om det blir for smertefullt å konkurrere nå.

– Hvis du må stå over – hvor ille er det med tanke på VM?

– Det er selvfølgelig ikke bra. Dette er min første turnering etter EM-sølvet i april, og det handler om å få en skikkelig gjennomkjøring før VM. Jeg velger uansett å vri det til noe positivt, sier Berge.

TRENER FULLT: Stig-André Berge har trent for full til tross for skadeproblemene. Her fra torsdagens bryteøkt på Kalbakken med landslagskollega Morten Thoresen. Foto: Janne Møller-Hansen

OL var i fare

– Jeg har opplevd verre kriser før mesterskap. Fire uker før OL i 2016 fikk jeg stafylokokkinfeksjon i et sår. OL var i fare, men jeg kan jo ikke klage på hvordan det gikk til slutt. Hvis det blir et lignende utfall her, skal ikke jeg klage, sier Berge.

les også Stig-André Berge med mindre muskler til sitt fjerde OL

– Dersom jeg ikke får konkurrert i helgen, så endrer vi treningen litt her hjemme og setter opp noen konkurransedager med dommer og full pakke. Det kommer til å gå bra, og det skal mer til for å stresse en veteran som meg, gliser 36-åringen.

Bryte-VM arrangeres i Astana, Kasakhstan, fra 14. til 22. september. Berge tok VM-bronse i 2014 (59-kilosklassen) og OL-bronse i 2016 (59 kg). Han har tre EM-sølv – to av dem i 63-kilosklassen (2018 og 2019). Det første sølvet kom i 2007, da han konkurrerte i 60-kilosklassen.

Publisert: 02.08.19 kl. 14:23