MOT SEIER NUMMER TI? Emil Weber Meek står med ni seirer og fire tap før helgens kamp. Dette bildet er fra treningsleiren i Las Vegas. Foto: Chris Unger, UFC

Meek innveid og kampklar – klinker til med ny rockelåt i comebacket

Emil Weber Meek (31) er tilbake. Lørdag kveld entrer han buret i helgens UFC-stevne til den nye låta «Danse på bordet» som MMA-fighteren har spesialplukket fra kameratene i bandet Autokarma.

Da Meek debuterte i UFC i Toronto i 2016, så var det tilfeldigvis det norske bandet som sto for musikken. «Fare, Fare Krigsmann» fikk et voldsomt boost på Spotify etter at Meek hadde brukt låta, og i etterkant begynte Meek å samarbeide med bandet.

Han har hatt flere konserter sammen med bandet, og nå har han altså valgt seg ut en ny innmarsjlåt til møtet med australske Jake Matthews (15 seirer, fire tap) i Auckland, New Zealand.

YouTube: Hør «Danse på bordet» her

– Jeg elsker rock, kjøpte min første el-gitar til konfirmasjonen, og ville bli rockestjerne, forteller Meek til VG.

SHOWMANN: Emil Weber Meek avbildet på en konsert med Autokarma i 2017. Foto: @brennviddefoto

Men han innså raskt at han ikke var musikalsk nok til å satse på den karrieren. Han ble fighter istedenfor.

– Det passer meg bra å være gjestegitarist og «hypermann» i Autokarma, sier Meek fornøyd.

Nå er han endelig tilbake i MMA-buret, og skal altså måle krefter med Matthews sent lørdag kveld, norsk tid, i kampen som vises på Viaplay.

Det er ikke noen tvil om at Meek er under et sportslig press, og definitivt bør vinne oppgjøret. Han er klar overfor VG på at han føler seg sikker på seier.

Publisert: 21.02.20 kl. 12:12

