LANG PAUSE: Kai Robin Havnaa avbildet etter sin siste kamp – i Ekeberghallen i november 2019.

Havnaa loves kamp i Arendal 12. mars – dersom coronareglene tillater det

Kai Robin Havnaa (32) hadde signert kontrakt for VM-kamp da coronaen slo til for snart to år siden. Nå blir det muligens comeback i Arendal om to måneder.

Publisert: Nå nettopp

– Det betyr faktisk leve eller dø for karrieren min nå. Hadde jeg ikke fått kamp nå i nærmeste fremtid, så måtte jeg vurdert å legge opp. To av mine beste år har blitt ødelagt av covid, sier Havnaa til VG.

Det er Wasserman Boxing, tidligere kjent som Sauerland, som fortsatt har avtale med Havnaa. Planen er altså å arrangere boksestevne i Arendal lørdag 12. mars med Havnaa som hovedattraksjon.

Dersom det blir noe av vil det være nøyaktig tre år etter at Havnaa vant sin andre av to kamper i Sør Arena da han knocket ut Rad Rashid i tredje runde.

Flere norske boksere kommer også til å stå på programmet dersom stevnet kan arrangeres, blant annet har Katharina Engene Thanderz en gjeldende avtale med Wasserman.

– Så lenge vi får lov til å arrangere stevne med tilskuere, så blir det i mars. Kai Robins motstander er så godt som klar, bekrefter promotor Nisse Sauerland til VG.

Det er over to år siden Havnaa sist gikk kamp, mot argentinske Mariano Ángel Gudiño, i Ekeberghallen. Den norske cruiservekteren vant på poeng og står med 16 seirer av like mange mulige i proffkarrieren. 13 av dem har endt med knockout.

I mai 2020 signerte han avtalen om et møte med sørafrikanske Kevin Lerena, da rangert som nummer fem i verden, i kampen om cruiservekttittelen til IBO – det femte største bokseforbundet.

Den kampen ble aldri arrangert som følge av pandemien.

– Sportsverden ble avlyst, og fem-seks kamper har røket på grunn av publikumsrestriksjoner, sukker Havnaa som i likhet med mange idrettsutøvere har hatt noen svært utfordrende år.

Han fyller 33 år 20. januar, og føler at han ikke har tid til å gå «oppvarmingskamper» for å komme seg i posisjon igjen. Han har gjort det klart for Wasserman at motstanderen i Arendal må holde høyt nivå.

– Jeg har sagt at jeg vil ha en motstander som gjør at jeg kommer tilbake der jeg var før alt stengte ned. Nå krysser jeg bare fingrene for at dette går i orden, sier Havnaa.

Se dokumentaren om pappa Magne Havnaa – Norges eneste mannlige verdensmester i proffboksing: