Havnaa hardt ut før comebacket: − Knockout!

Kai Robin Havnaa (33) møter 34 år gamle Ervin Dzinic på et stevne i Berlin førstkommende lørdag, og kampen som sendes på VG+ Sport-sendte spår han at vil avsluttes brått.

Av Sebastian Melsom Johansen

Publisert: Nå nettopp

– Det føles veldig bra og veldig viktig for karrieren min, svarer Havnaa på spørsmål om hvordan det endelig blir å gå kamp igjen.

Han har hatt noen svært frustrerende år etter at han vant mot argentinske Mariano Gudino i Ekeberghallen i november 2019. Siden da har ikke 33-åringen vært i aksjon.

– Det har vært en skikkelig prøve. I starten gikk det greit ettersom det var unntakstilstand med pandemi, men når det gikk over et år uten kamp og jeg måtte vurdere satsingen videre, da var det tøffe tak. Men samtidig var det uaktuelt å gi seg slik. Jeg har klart å se fremover og holde bra nivå på treningene, forteller Havnaa.

KLAR FOR KAMP: Kai Robin Havnaa er klar for å gå sin første kamp siden desember 2019.

Helt i starten av coronaperioden hadde Risør-gutten signert papirene for VM-kamp, i det femte største forbundet IBO mot sørafrikanske Kevin Lerena, men den kampen ble aldri noe av grunnet pandemien.

– Hvor viktig er denne kampen for en eventuell tittelkamp i fremtiden?

– Jeg kan nærmest si det blir avgjørende, for det blir aldri gjeve titler hvis jeg taper denne. Men jeg tenker ikke på det, og tenker heller at denne er viktig for å komme i gang. Jeg kan ikke sammenligne denne kampen med noen av de 16 andre proffkampene mine ettersom dette er et comeback etter to års ufrivillig pause, svarer proffbokseren.

Nå må nordmannen bygge seg opp mot en eventuell tittelkamp, og det betyr at han bør vinne overbevisende mot Dzinic.

– Knockout, svarer Havnaa på spørsmål om han tør å komme med en spådom på kampen som er stipulert til åtte runder.

Les også To av Havnaas motstandere dopingtatt – fikk ikke beskjed To av motstanderne til proffbokser Kai Robin Havnaa (31) har testet positivt i kamper mot ham på norsk jord – uten at…

Havnaa skulle egentlig ha gått kamp på hjemmebane 12. mars, men coronasituasjonen gjorde det umulig. Derfor er det gledelig at cruiservekteren nå får vist seg frem på stevnet i Berlin. Han har kontrakt med promotorselskapet Wasserman – tidligere kjent som Sauerland.

– Fysiske formen er bra fordi jeg har så solid treningsgrunnlag, kampformen aner jeg ingenting om. Over to år siden sist kamp, gjør ting usikkert. Men jeg forventer å levere en veldig bra kamp, så rett i storkamp. Hvis ikke jeg leverer en god kamp, så må jeg revurdere hele opplegget. Jeg var nærme en VM-kamp før covid, jeg gidder ikke sikte noe lavere nå. Da finnes det andre ting å gjøre, forteller 33-åringen.

Dzinic er fra Bosnia-Hercegovina og står med ti seirer på sine 14 proffkamper. Havnaa er ubeseiret på sine 16 proffkamper, og 13 av dem har han vunnet på knockout.

VG+ Sport sender også boksestevne fredag 1. april. Da er det en rekke norske profiler som skal i aksjon i Jordal idrettshall: