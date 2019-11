Spesial: Alle kampene, fakta, bilder og videoer fra karrieren til Brækhus

Det startet med kickboksing i Bergen – uten at foreldrene visste om det – for 24 år siden. I kveld går Cecilia Brækhus (38) sin 36. proffkamp, og hun er fortsatt ubeseiret. Her er bildene og høydepunktene fra karrieren til den norske boksedronningen.

For mindre enn 20 minutter siden

