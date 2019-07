LOVENDE KARRIERE: Maxim Dadasjev avbildet etter at han vant på poeng mot Antonio De Marco i Las Vegas i oktober i fjor. Foto: Steve Marcus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Russisk proffbokser døde fire dager etter sitt første tap

Maxim Dadasjev (28) havnet i medisinsk koma etter at han tapte fredagens boksekamp mot Subriel Matias (27) på et stevne i Maryland, USA. Nå meldes det at Dadasjev døde av skadene.

Oppdatert nå nettopp

Den lovende proffbokseren var ubeseiret på 13 kamper før møtet med Matias fra Puerto Rico, også han ubeseiret på 13 kamper, på et mindre stevne fredag kveld lokal tid.

Dadasjev fullførte 11 av de 12 stipulerte rundene, men tapte kampen da han ikke kom ut fra hjørnet til 12. og siste runde. Det var trener Buddy McGirt som til slutt stoppet kampen.

– Jeg klarte ikke å overbevise ham om å gi seg, men jeg så at han ble truffet mer og mer med rene slag og jeg sa til meg selv «er dette verdt det?». Ett slag kan endre en persons liv, og jeg ville ikke la det skje. Jeg vil heller at de skal være sinte på meg et par dager, enn for resten av livet, sa McGirt ifølge fightnews.com før Dadasjev ble erklært død tirsdag.

Matias ble utropt til vinner, men seieren fikk en fryktelig bismak da Dadasjev kollapset og ble fraktet til sykehus etter at han hadde kastet opp og var ute av stand til å gå til garderoben.

28-åringen var igjennom en to timer lang operasjon for hevelser i hjernen, og ble lagt i medisinsk koma.

«MAD MAX»: Maxim Dadasjev, med kallenavnet «Mad Max», treffer Antonio DeMarco (t.v.) med et slag i oppgjøret i Las Vegas i oktober i fjor. Foto: John Locher / TT NYHETSBYRÅN

Dadasjev gikk alle sine proffkamper i USA, men var opprinnelig fra St. Petersburg og hadde røtter fra Kaukasus-republikken Dagestan. Bokserens kone reiste søndag fra Russland til USA.

– Dette er en forferdelig tragedie, sier Svjatoslav Sjtal, boksekommentator på Matj TV, til life.ru.

les også Boksemesterne som døde i ung alder

– Dette er veldig trist. For to timer siden snakket vi med legene. Da var han fortsatt i live, sier generalsekretær i det russiske bokseforbundet, Umar Kremljov, til Sport Ekspress.

– Vi kommer til å hjelpe familien så godt som mulig. Vi vil undersøke hvordan dette kunne skje.

Det er seks år siden svenske Frida Wallberg kollapset i bokseringen i Stockholm, mens Cecilia Brækhus satt ringside. Den svenske verdensmesteren tapte på knockout i VM-kampen mot Diana Prazak, men overlevde skadene etter flere operasjoner og en lang rehabilitering.

les også Snakker ut om Wallberg-skaden: – Reddet kanskje livet til Frida

Det er laget en dokumentarfilm om den alvorlige episoden, og Prazaks trener Lucia Rijker snakket i fjor med VG om at hun trolig var den som reddet livet til Wallberg.

Publisert: 23.07.19 kl. 17:58 Oppdatert: 23.07.19 kl. 18:11