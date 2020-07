SVORSK: Jack Hermansson er født og oppvokst i Sverige, men har siden 2007 bodd i Norge. Det er i Oslo han har trent seg opp til å bli en av verdens beste MMA-fightere, og når han går kamper i oktagonen er det under både svensk og norsk flagg. Foto: Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hermanssons selvsikre beskjed til UFC-sjefen: – Bør ha høyere tanker om meg

Jack Hermansson (32) overrasket UFC-president Dana White (50) med sin seier søndag, og nå har den norsk-svenske fighteren en klar beskjed til sjefen: Han vil ha tittelfight innen kort tid.

Nå nettopp

Målet er det samme som det alltid har vært for Jack Hermansson: Å bli verdens beste MMA-utøver i mellomvekt-klassen.

Og nå er ikke 32-åringen så altfor langt unna. For etter å ha nedsablet rutinerte Kelvin Gastelum med en brutal «heel hook» sist søndag kom UFC-sjef Dana White med store ord:

– Den så jeg virkelig ikke komme. Det var veldig imponerende. Han har satt seg selv i en veldig god posisjon nå, og det er gode ting i vente for ham i år, sa White til ESPN etter kampen.

– Det må være en deilig beskjed å få?

– Ja, men jeg blir jo nysgjerrig da, og lurer på hva han mener. For hvis han mener det han sier bør han gi meg vinneren av kampen mellom Till og Whittaker, sier Hermansson til VG over FaceTime.

Han er nå tilbake i Oslo etter oppholdet på øya utenfor Abu Dhabi, men sitter i karantene. Nå venter han i spenning på hvem som blir neste motstander.

Og til tross for den imponerende seieren sist helg vil ikke UFC-presidenten love ham en av de to profilerte fighterne som møtes på «Fight Island» natt til søndag som neste motstander, og sier til ESPN at vinneren trolig vil møte en foran på rankingen isteden.

– Han bør ha høyere tanker om meg nå, for jeg kommer til å bli en av de aller beste, svarer den selvsikre osloborgeren.

Selv om Hermansson har høye tanker om seg selv, og mener han fortjener en «shot at the title» innen kort tid, så forstår han at han ikke kan «snike i køen».

– Jeg er ikke han som roper høyest og sånn, og da er du nødt til å la prestasjonene snakke for deg. Jeg kan ikke hoppe i køen, så jeg må slåss meg til toppen, og den kampen som tar meg ett steg nærmere er Whittaker eller Till, så derfor vil jeg ha den.

Og om han kan velge mellom de to, er det newzealandske Whittaker som står øverst på ønskelisten.

– Jeg føler at Whittaker er vanskeligst å slå, men likevel håper jeg at han vinner. For Till er en pengemaskin, så om han vinner kommer de til å pushe han opp mot tittelen, og det er mindre sjanse for at jeg får møte ham. Så jeg krysser fingrene for Whittaker, og forhåpentligvis kan vi forhandle oss frem til en kamp mot ham, sier Hermansson.

Og med en eventuell seier mot vinneren i helgen, så er veien vidåpen for en tittelfight allerede neste år.

Whittaker og Till fighter natt til søndag norsk tid, og kampen ser du på Viaplay.

SJEFEN: Jack Hermansson overrasket UFC-toppen Dana White. Foto: LOGAN RIELY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hermansson skulle i utgangspunktet møte Chris Weidman i mai, men den kampen ble avlyst på grunn av coronapandemien.

– Jeg skjønte etter hvert at det ikke kom til å bli noe av, og så kom den beskjeden, og det var kjipt for da visste jeg ikke når jeg skulle gå kamp igjen. Men så kom heldigvis nyheten om «Fight Island», og da fikk jeg litt håp igjen, og heldigvis ble det en lykkelig slutt på det, sier han.

Fight Island, der kampen mot Gastelum foregikk sist helg, er et konsept Dana White kom på da covid-19 satte en stopper for idrett verden over. Den styrtrike 50-åringen tok nemlig like så greit og kjøpte en privat øy utenfor Abu Dhabi, der alle UFC-fighterne isoleres og testes før kampene. I tillegg går kampene på natten lokal tid, alt for å være i amerikansk «prime time».

– Det var veldig surrealistisk, sier Hermansson om opplevelsen. – Man kommer ned til et stort avgrenset område. Man ser ikke noen lokale mennesker, og alle du treffer jobber for UFC. Det var et veldig, veldig rart sted å være. Det var som om du kom ned til en pen, postapokalyptisk øy.

HEEL HOOK: Slik avgjorde Hermansson kampen mot Gastelum. Foto: JEFF BOTTARI / ZUFFA LLC

Kampen mot Gastelum gikk, selvsagt, for tomme tribuner. Dét var også en ny opplevelse for 32-åringen.

– Det var annerledes, men jeg går alltid så inn i sonen i kamp at jeg har til vane å stenge publikum ute. Derimot når kampen er over, og man ser seg rundt og vil høre jubel, da er det litt stille. Jeg har sett på kampen etterpå, og da jeg står der og feirer, så er det jo ingen lyd, det er bare jeg som skriker, sier han og ler.

Seieren tok han, for første gang i karrieren, med en såkalt «heel hook».

– Men det skal sies at det er et av mine «go to»-moves på trening. Men det er første gang jeg vinner en kamp på det, ja.

– Var det planlagt?

– På en måte, ja. Det var definitivt et av scenarioene vi så for oss. Og i den posisjonen jeg havnet i så er det jeg går for på trening, og hver dag i uken i forveien kjørte vi noen runder med det på treningsrommet, avslører han.

Publisert: 24.07.20 kl. 18:40

Fra andre aviser