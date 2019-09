IRSK STJERNE: Katie Taylor avbildet sammen med sin manager Brian Peters etter at hun sikret seg alle de fire store VM-beltene i sommer. Foto: Tommy Dickson/Inpho

Taylor-manager vil ha Brækhus-kamp – men mener hun er for lite kjent

Teamet rundt Cecilia Brækhus (37), og manageren til irske Katie Taylor (33), ønsker en gigantkamp mellom de to ubestridte verdensmesterne. Men Taylor-manager Brian Peters er bekymret for at Brækhus ikke har gjort seg godt nok kjent i USA og Storbritannia.

– Cecilia er en fantastisk fighter, og har helt klart vært den beste kvinnelige profesjonelle fighteren de siste ti årene. Det hun har oppnådd taler for seg selv, og vi har veldig stor respekt for henne, sier Taylors manager, Brian Peters, til VG.

Han understreker at Taylor søker de største og beste utfordringene, og har et ønske om å bli den første som slår Brækhus, som står med 35 seirer og null tap så langt i sin profesjonelle karriere. Brækhus har siden seieren mot Ivana Habazin i 2014 hatt alle de «fire store» VM-titlene i weltervekt.

SOLID BELTESAMLING: Cecilia Brækhus poserer på hotellrommet i Los Angeles etter seieren mot Kali Reis i mai 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk

Taylor på sin side sikret seg de fire store VM-titlene i lettvekt i juni – to vektklasser under Brækhus. Den irske stjernen har tidligere OL-gull fra London på merittlisten, og er enormt populær i hjemlandet. 33-åringen ble proff i 2016, og har gått seks av sine 14 proffkamper i USA. Hun er ubeseiret, og står med seks knockoutseirer.

Peters mener Brækhus ikke har gjort nok for å skape seg et navn internasjonalt:

– Cecilia er en glimrende ambassadør for kvinneboksing, men dessverre er det få generelle sportsfans i USA, Irland og Storbritannia som kjenner til navnet hennes, sier Taylors manager.

Han sier han håper at Brækhus får seg noen høyprofilerte kamper i USA slik at det kan bygge seg opp mot et stormøte med Taylor.

– Akkurat nå er Katie et mye større navn, og jeg skulle gjerne sett at Cecilia bygger opp profilen sin slik at denne kampen kan bli den massive hendelsen den fortjener å være, fortsetter Peters.

Etter at Brækhus gikk fire kamper i Norge i 2016 og 1017, så har hun gått to kamper i USA, og én i Russland. Hun var sist i aksjon i Los Angeles i desember. Der ble det poengseier mot Aleksandra Lopes. Taylor har altså gått dobbelt så mange kamper i samme periode, noe som ikke er helt unaturlig siden hun er i startfasen av proffkarrieren.

TEAM TAYLOR: Trener Ross Enamait (t.v.), Katie Taylor, manager Brian Peters og promotor Eddie Hearn avbildet etter seieren mot Delfine Persoon i New York 2. juni. Foto: Nick Potts / PA Wire

Skjønner ikke karakteristikken

Brækhus selv har ikke ønsket å si noe direkte om uttalelse til Peters. Men teamet hennes, bestående av blant andre pressekontakt Bernie Bahrmasel og promotor Tom Loeffler, har kommet med følgende motsvar:

«Vi har også stor respekt for Katie Taylor, og alt det hun har oppnådd, men vi skjønner ikke karakteristikken av at hun ikke har et kjent navn. Før hun fightet i USA, så gikk hun kamper over hele Europa foran et stort publikum. Samtidig jobbet hun i syv år med å oppheve forbudet mot proffboksing i sitt hjemland Norge. Et forbud som hadde vart i 33 år.

Når forbudet var fjernet, så forsvarte Cecilia titlene sine, som hun har hatt siden 2010, ved fire ulike tilfeller. Hennes første kamp på HBO i mai 2018 mot Kali Reis var den nest mest sette kampen på kanalen det året med et gjennomsnitt på 904.000. Det var helt klart på grunn av hennes internasjonale navn at HBO valgte ut henne til å gå den første direktesendte kampen i TV-kanalens 45-årige historie.» skriver Team Brækhus i et svar til kritikken fra Brian Peters.»

Vil starte forhandlinger

Team Brækhus peker også på at hun bokset foran 25.000 tilskuere i Moskva, og at hun fikk mye oppmerksomhet globalt på sine tre kamper i 2018.

«Vi er enige i at dette er en stor og historisk fight for boksing der to ubestridte mestere kan møtes. De er begge ubeseirede, og de to klart beste kvinnelige fighterne i verden. Vi ønsker derfor å starte forhandlinger mellom de to teamene, og ser frem til sammen å promotere denne kampen til en ekstraordinær hendelse til fordel for både Cecilia og Katie» fortsetter Team Brækhus.

NY TRENER: Cecilia Brækhus avbildet sammen med Abel Sanchez i Big Bear Lake, California, i august. Foto: Privat

Brækhus oppholder seg for tiden i Big Bear Lake og Los Angeles, der hun er i oppkjøring til sin neste kamp med sin nye trener Abel Sanchez. Det er ikke fastsatt hverken dato, eller motstander, men mulighetene er store for at det blir i november eller desember. Brækhus har tidligere gjort det klart at hun nå bare motivers av de «helt store kampene».

Taylor skal etter alt å dømme bokse sin neste kamp 2. november i London. Hun promoteres av Eddie Hearn, men motstander er foreløpig ikke offentliggjort. Ifølge avisen Independent i Irland skal Taylor gå opp én vektklasse.

Et møte mellom Taylor og Brækhus vil neppe skje før våren 2020.

– Hvilke vektkrav vil dere ha til et eventuelt møte med Brækhus?

– Den kampen må gå med en grense på maks 141 pounds (64 kg, red.anm.). Katie er egentlig en lettvekter (61,2 kg) av natur, og Cecilia er åpenbart en stor weltervekter (66,7 kg), så jeg mener det er helt fair for dem å møtes på midten, avslutter Peters.

