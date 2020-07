PÅ VEI TIL ABU DHABI: Kenneth Bergh ser ut til å få kamp på UFC-stevnet 26. juli. Foto: Bjørn S. Delebekk

Bekrefter at Bergh er høyaktuell for UFC-kamp om to uker

Kenneth Bergh (31) er så godt som klar for UFC, og debuterer trolig i lett tungvekt-klassen på «Fight Island» 26. juli.

– Jeg kan bekrefte at Kenneth er på vei til London for å være i karantene, slik at han kan reise videre til Abu Dhabi, sier Berghs manager Per Meland til VG.

31 år gamle Bergh har vært med i UFCs «Contender»-serie, der han gikk kamp i fjor sommer og tapte for brasilianske Antonio Trocoli. Men Trocoli ble senere tatt for doping, og kastet ut av UFC.

Bergh gikk kamp i Superior Challenge i Sverige i desember, og knuste David Marcina på knockout etter bare 21 sekunder.

Kenneth Bergh har åtte seirer og null tap i sin profesjonelle karriere, og han har avsluttet alle kampene i første runde. Han har lenge vært på radaren til UFC, og nå ser det ut til at han blir den femte norske fighteren som har gått kamp i MMA-giganten UFC.

– Vi har kommet veldig, veldig langt i forhold til å få Norges første lett tungvekt-utøver i UFC, sier Meland.

Tidligere har Dan Evensen, John Olav Einemo, Simeon Thoresen og Emil Weber Meek konkurrert i UFC. I tillegg har svensknorske Jack Hermansson, som bor og trener i Oslo, imponert voldsomt og blandet seg helt inn i verdenstoppen i mellomvekt.

Hermansson skal gå storkamp mot Kelvin Gastelum på «Fight Island» i Abu Dhabi 19. juli, og én uke senere ser det altså ut til at Bergh skal i aksjon.

Det er foreløpig ukjent hvilken motstander som er mest aktuell for Bergh.

