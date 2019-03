SIKTER MOT TOPPEN: Jack Hermansson avbildet på trening i Oslo, der han har bodd de siste 12 årene. Foto: Bjørn S. Delebekk

Skjebnekamp for Hermansson i natt

I natt kan MMA-utøver Jack Hermansson (30) ta steget opp blant den virkelige eliten i UFCs mellomvekt-divisjon. Men da må han slå den amerikanske veteranen David Branch (37) – rangert som nummer 11 i UFC.

– Din neste kamp er alltid den viktigste i karrieren, for det er alltid noe som står på spill. Men denne gangen er det mye som står på spill, sier Hermansson til VG.

Den svensknorske kampsportprofilen har ladet opp den siste uken i Philadelphia, der nattens UFC-stevne arrangeres i Wells Fargo Center.

Hermansson og Branch skal gå såkalt «co. main-event» – den siste kampen før hovedoppgjøret mellom Edson Barboza og Justin Gaethje. Stevnet sendes direkte på Viaplay fra midnatt.

– Jeg ønsker meg en seier mer enn noensinne nå, men det hjelper lite å ønske – jeg må prestere, sier Hermansson som med seier vil klatre opp blant de 15 høyest rangerte utøverne i UFC – noe som åpner nye dører.

Prestert har han for alvor gjort i UFC. Han har vunnet fire av sine siste, og særlig mot Thales Leites i mai i fjor, da han fortsatte kampen til tross for et stygt ribbensbrudd.

I desember var han knusende overlegen igjen, og nå venter altså 37 år gamle Branch, som blant annet har slått Thiago Silva – mannen Hermansson tapte for i 2017 og som nå nærmer seg toppen i lett tungvekt.

– Hva kan du si om Branch?

– Han er meget rutinert og sterk, spesielt i starten av kampene. Han har svart belte i jiu-jitsu og har solide meritter i store turneringer. Han har i tillegg kraft i slagene, sier Hermansson.

– Er dette en kamp der du har mest å vinne, og lite å tape?

– Jeg føler jeg har mye å vinne, men også mye å tape. Jeg vil vise hvem jeg er og hva jeg kan nå. Ikke i morgen, eller om noen år – men nå! Nå vil jeg få skikkelig fart rett mot toppen. Det er det jeg fokuserer på. Det er ikke kjørt for meg på noe vis dersom jeg taper, men for meg handler det ikke om å klamre seg fast i midten.

POPULÆR: Jack Hermansson ble lagt merke til da han til tross for enorme smerter fullførte kampen og vant mot Thales Leites for snart et år siden. Foto: RICARDO MORAES / X02675

Stockholm-aktuell

Det ble nylig klart at UFC skal arrangere stevne i Stockholm 1. juni. Det er naturlig nok noe den svenske statsborgeren, som har bodde i Norge i hele sin aktive MMA-karriere, har i bakhodet.

– Jeg har absolutt tenkt tanken at jeg kan være aktuell der. Det kommer mye an på hvordan kroppen min er etter denne kampen. Jeg kommer til å slåss for livet, og det er ingen garantier for at jeg kommer skadefri ut av møtet med Branch, sier Hermansson.

PS! Emil Meek er også aktuell for UFC-stevnet i Stockholm. Det blir trolig tatt en avgjørelse rundt det i løpet av veldig kort tid.

