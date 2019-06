KAN BLI MESTER: Marthin Hamlet (t.v.) avbildet på trening på Fronline Academy sammen med Mohsen Bahari i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk

MMA-Hamlet går tittelkamp i kveld: – Mange synes nok denne muligheten har kommet for fort

Marthin Hamlet (27) debuterer i Cage Warriors, og det norske MMA-håpet kan bli mester i lett tungvekt hvis han slår litauiske Modestas Bukauskas i London i kveld.

– Dette kan virkelig sette fart på karrieren, men samtidig føler jeg at jeg må vinne denne, hvis ikke så har jeg ingenting i UFC å gjøre, sier Hamlet til VG.

Stevnet går direkte på Viaplay, og Hamlets kamp starter etter planen kl. 19.20 norsk tid.

Den ambisiøse 27-åringen har lenge vært klar på at UFC er det store målet, så fort som mulig. Til tross for at han bare har gått fem profesjonelle MMA-kamper, så er han allerede altså i Cage Warriors – Europas største organisasjon, og en naturlig rekrutteringsarena til UFC.

Jack Hermansson, som nå herjer i UFC, gikk veien via Cage Warriors. Den svensknorske fighteren ble mellomvektsmester i Cage Warriors i 2014, men hadde da gått dobbelt så mange kamper.

Drevet med toppidrett siden 2008

Hamlet var sist i aksjon i desember, og tok da sin femte seier av like mange mulige.

– Mange synes nok at denne muligheten har kommet fort, og at jeg har sneket litt i køen. Men det folk må forstå er at jeg har vært i toppidrett siden 2008. Da ble jeg for første gang tatt inn på landslaget, og ble stipendutøver i Olympiatoppen. Jeg har viet livet mitt til toppidrett og har en lang bakgrunn innenfor verdens hardeste sport, bryting, forklarer Hamlet.

– Mange på toppnivå i MMA er ikke i nærheten av denne rutinen. Det er derfor jeg står i denne tittelkampen allerede. Dersom jeg kun hadde drevet med MMA, så hadde det vært veldig tidlig. Men hvis man ser hele bildet, så er det er ikke noe «WOW» at jeg er her, legger han til.

Hamlet må vinne mot Bukauskas, som har syv seirer og to tap, dersom han skal bli mester i Cage Warriors. I går veide de inn i London, og i kveld er det altså storstevnet «Cage Warriors 106 – Night of Champions» i den engelske hovedstaden.

– Bukauskas er optimist, og har virket veldig sikker i sosiale medier på at han skal ta hjem beltet. Men han har ikke møtt blikket mitt én gang, og skal få en realitetssjekk, sier Hamlet.

Første norske mester

Nordmannen mener han har hatt en optimal oppkjøring.

– Jeg hadde et veldig enkelt vektkutt. Jeg valgte å ta det i løpet av en ukes tid, og fikk veiledning fra min kostholdsrådgiver Øystein Reinsborg. Jeg føler meg full av energi, og at jeg er i min beste form. Jeg har gjort alt jeg kan i forberedelsene, og har tenkt på hver minste detalj. Det er en god følelse når man vet at man har gjort jobben, avslutter Hamlet.

I kveld kan han altså bli den første mesteren i Cage Warriors med norsk pass. De seneste årene har Alexander Jacobsen og Tomas Robertsen tapt tittelkamper i organisasjonen. Nevnte Hermansson har svensk pass, men har vært bosatt i Norge siden han var 18 år gammel.

PS! Håkon Foss skal også i aksjon på stevnet i kveld. Han møter britiske Jason Radcliffe.

Publisert: 29.06.19 kl. 11:39