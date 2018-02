PRESSET COWBOY: Donald Cerrone, her fra innveiingen før sin kamp i Toronto i desember 2016, er under stor press. Foto: Tom Szczerbowski / X02835

UFC-analyse: Skjebnekamp for den store profilen

VG

Publisert: 18.02.18 15:26

KAMPSPORT 2018-02-18T14:26:57Z

Profilerte Donald Cerrone (34), kjent som «Cowboy», går en svært viktig kamp i møte, og han fremtidige karriere risikerer å bli sementert. Med tap mot farlige Yancy Medeiros (30) kan han få det evige stempelet som «gatekeeper».

Analysen er skrevet av MMA-Revyens kommentator Sverre Humberset Hagen.

De aller fleste MMA-utøvere går kun et par kamper i året, og det er ikke uten grunn. Trening forut for kamper er knallhard, tidkrevende og skader oppstår. I tillegg må datoer og motstandere klaffe.

Med mindre du heter Donald Cerrone, da. Mannen med cowboyhatten, skinnstøvlene og det markante beltespennet er kanskje UFCs aller mest aktive utøver. Og filosofien er veldig enkel:

Han møter enhver motstander, hvor som helst og når som helst.

Se stevnet direkte, eller i opptak, på Viaplay Fighting natt til mandag fra kl. 03.00.

At han har vært så aktiv er kanskje ikke særlig rart. Cerrone, som tidligere har drevet profesjonelt med okseridning, er kjennetegnet på en ekte adrenalinjunkie. Når han ikke trener eller skal gå kamp, sørger han for å bruke tiden sin på ulike former for ekstremsport.

MMA-revyen : Hør siste utgave av den populære podcasten her!

Dette imaget har gjort ham til en stor stjerne og en yndet sponsorprofil for kjente merkevarer. Med sin karakteristiske cowboyhatt og sitt dollarglis, har han lenge vært den amerikanske ølprodusenten Bud Light sin soleklare poster boy. Cerrone har alltid har en flaske Bud Light klar når kameralinsene er rettet mot ham. For ikke å snakke om Harley Davidson som velvillig sponser Cerrone med de aller nyeste motorsyklene.

Cerrones suksess

All aktiviteten og profileringen til tross: Det er ikke slik at det å være aktiv er Cerrones eneste egenskap. Mannen er tross alt en særdeles god MMA-utøver med spektakulære slag- og sparkkombinasjoner . Han kan også skryte av å ha fått flest kampbonuser i UFCs historie.

MMA-studio : Ukentlig program med hovedfokus på UFC og norske fightere

Fra en periode på tre år gikk han for eksempel utrolige 13 kamper i UFC, og kom ut av det med bare ett tap.

Men den høye aktiviteten har hatt sin bakside. Når man ukritisk og uten strategi for karrieren takker ja til alt man blir tilbudt vil det på et punkt gå galt. Helt ulikt sine tidligere kamper, og aldri før i sin fullspekkede karriere, har han nå tapt tre på rad. To av dem riktignok mot sterke motstandere som Jorge Masvidal og tidligere belteholder Robbie Lawler.

Men tre tap på rad er tre tap på rad. Det ser ikke bra ut.

Fasaden om mannen som vinnende tar utfordringer på strak arm, er derfor i ferd med å sprekke. Og med det vurderer nok de store sponsorene om de skal fortsette støtten.

Portvokter

Med et fjerde tap risikerer han også å bli fastlås i en hengemyr midt i divisjonen. Et fjerde tap gir ham raskt stempelet som «gatekeeper»; en portvokter som skal beskytte døren til divisjonens øvre spektrum.

For fremadstormende utøvere er portvokteren mannen som de må slå for å få innpass til toppen av divisjonen.

Historisk bemannes denne portvokterfunksjonen av storprofiler med karrierer på hell. Og den uoffisielle tittelen som portvokter er noe svært få utøvere har klart å riste av seg. Man får utelukkende tøffe kamper og seiersrekker blir vrient å etablere.

Portvokternes rolle blir da noe utakknemlig til for å bygge opp fremtidens stjerner. For å unngå en slik situasjon er Cerrones neste kamp kanskje hans viktigste til nå i karrieren.

«The Kid»

Skjebnemotstanderen Cerrone står ovenfor er avslutteren Yancy Medeiros., med kallenavnet «The Kid». I motsetning til Cerrones tre tap på rad, har Medeiros vunnet sine tre siste. Alle via en form for avslutning, som er et av Medeiros sine kjennetegn.

Medeiros er også en tøffing som ikke er vant til å gi seg lett. Hans forrige kamp mot Alex Oliveira i desember var en frem-og- tilbake krig som ble kåret til årets kamp av sportskanalen ESPN.

Et annet våpen Medeiros har på lager, er at han daglig trener med de rappkjeftede legendene Nick og Nate Diaz på det kjente gymmet Cesar Gracie Jiu-Jitsu. Nettopp Nate Diaz kjørte over Donald Cerrone for noen år tilbake, og vil nok gi Medeiros god støtte.

Medeiros vil altså ikke være det enkleste hinderet Cerrone kommer til å være borti. Likevel, man må ikke glemme at Cerrone fortsatt besitter offensive ferdigheter svært få kan matche.

Dessuten har han et vell av erfaring å spille på. Og med et slikt utgangspunkt kan dette raskt utspille seg til en svært seervennlig storkamp.

Så får vi håpe for Cerrones del at han etter kampen kan ta frem ølflaska og ri inn i solnedgangen med et smil om munnen.