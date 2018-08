PÅ TYGGA: Her får Cecilia Brækhus inn en fulltreffer på Mia St. John i 2013. Brækhus vant kampen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Brækhus-motstander innrømmer doping: – Jeg gjorde alt jeg kunne for å skjule det

Publisert: 14.08.18 10:11 Oppdatert: 14.08.18 11:04

Mia St. John, tidligere verdensmester i boksing, erkjenner å ha dopet seg mens hun var proff.

51-åringen, som vant 49 av 65 kamper i ringen fra 1997 til 2016 (tapte mot Cecilia Brækhus i 2013) , innrømmet nylig at hun benyttet seg av ulovlige midler, blant annet steroider, i forberedelsene til omkring 20 kamper.

– Jeg testet aldri positivt og jeg har aldri sagt dette til noen, men nå som jeg er pensjonert, føler jeg det er greit å si. Det er ikke riktig å gjøre (dope seg), men det er en ond sirkel man blir fanget av, sier hun ifølge Inside The Games .

– Når alle på laget ditt gjør det, inkludert sparringspartnerne dine, føler du deg medskyldig. Man tenker «herregud, jeg må gjøre det» for å holde tritt med alle, fortsetter hun.

– Når du først har startet, er det vanskelig å slutte. Det er så avhengighetsskapende, og det er det ikke alle som vet, legger hun til.

Mia St. John forklarer at hun ble testet mange ganger, men at hun «gjorde hjemmeleksen» sin.

– Jeg gjorde alt jeg kunne for å skule det. Maskeringsdop, kateter med andres urin og resten var opp til flaks. Jeg kunne gå ut av badet og riste, svette og be. Man krysser fingrene, og utrolig nok ble jeg ikke tatt, sier hun til Los Angeles Times.

– Noen jenter ble tatt, og jeg følte meg så skamfull, som en hykler, sier hun.

Cecilia Brækhus møtte Mia St. John i 2013. Høydepunkter fra den kampen kan du se her:

Det var i forbindelse med Canelo Alvarez sin doping-utestengelse at Mia St. John først tok til Twitter for å støtte den aktive bokseren.

– Hva så... Alle gjør det og alle i boksing vet det, skrev hun den 10. august i en melding som nå er slettet.

Det fikk flere, blant annet den britiske bokseren Tony Bellew, til å fyre.

– Beklager å informere deg om dette, MEN IKKE ALLE gjør det. Noen av oss tidligere verdensmestere tror faktisk på å trene ekstremt hardt og ha en fair kamp der utfallet blir som det blir. Det er trist og bekymringsverdig at folk som tar prestasjonsfremhevende midler faktisk tenker slik du gjør, tvitrer han tilbake.

Siden har Mia St. John forsøkt å helle vann på bålet.

– Jeg mente åpenbart ikke at «alle» jukser, men at mange i sporten gjør det, sier hun til World Boxing News .

Hun hevder at hun ble en ren utøver halvveis i sin karriere, og at hun etter hvert forsøkte å ta opp temaet med andre.

– Jeg forsøkte til og med å kontante en representant for WBC (World Boxing Council) i 2012 for å fortelle om min misnøye og manglende testing. Jeg tror at mange feiltolket uttalelsen min ved å tro at jeg brukte dopingmidler gjennom hele karrieren, men det stemmer ikke, sier hun.