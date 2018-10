McGregor etter skandalekampen: Kampforbud i en måned

KAMPSPORT 2018-10-09T20:22:26Z

Skandalekampen tok på for Conor McGregor. Nå har ikke MMA-stjernen lov til å gå kamp på en måned og kan ikke trene med full kontakt frem til slutten av oktober.

Publisert: 09.10.18 22:22 Oppdatert: 09.10.18 22:40

– Vi tapte kampen, men vant slaget. Krigen fortsetter, er irens siste melding på Twitter etter skandalekampen i MMA i Las Vegas der han tapte mot Khabib Nurmagomedov natt til søndag norsk tid og det endte i skandaløse scener .

Men nå må McGregor først verne om egen helse. For nå er iren fått kampforbud i en måned av medisinske årsaker etter helgens kamp, skriver Irish Times . Dette var irens første MMA-kamp på nesten to år. Det endte med at iren måtte gi opp midtveis i fjerde runde da motstanderen hadde fått et umulig grep.

Som et resultat av det har Nevada State Athletic Commission ifølge den irske avisen også ha ilagt McGregor et forbud mot fullkontakttrening frem til 28. oktober.

McGregor er en av flere utøvere som fikk like suspensjoner etter helgens MMA-arrangement og det er vanlig at endel får slike suspensjoner etter kamp.

Storkampen sist helg vil først og fremst huskes for skandalescenene da kampen allerede var avgjort.

Nurmagomedov klatret ut av buret med et ønske om å ta en i teamet til McGregor. McGregor forsøkte også å hoppe ut av buret for å forfølge russeren, men ble holdt tilbake på toppen av burkanten. Der fikk han istedenfor en av russerens teammedlemmer, som tilsynelatende ilte til for å hjelpe sin utøver, i sikte, og en tilskuervideo viser at McGregor faktisk slår først.

Russerens kompis slo tilbake, og like etterpå hoppet en annen mann inn i buret for å ta igjen på McGregor, som denne gang ble slått i hodet bakfra. Kaoset var komplett, og endte med at tre menn først ble arrestert og senere løslatt.

Deretter brukte Nurmagomedov tre minutter på pressekonferansen etter skandalen først på unnskylde oppførselen, før han deretter langet ut mot McGregor.

– Jeg skjønner ikke hvordan folk kan snakke om at jeg hoppet ut av buret. Hva med at han snakket om religionen min, landet mitt, faren min ... Han kom til Brooklyn og ødela en buss , drepte nesten noen mennesker. Hva med alt dette? Hvorfor snakker folk fortsatt om at jeg hoppet ut av buret? Jeg skjønner det ikke, fortsatte den ubeseirede russeren, takket Allah for seieren og gjentok sine tidligere formaninger om å endre sporten.