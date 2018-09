TUNGE FORBEREDELSER: Marthin Hamlet, her på trening i Oslo i august, fikk en svært trist nyhet i forkant av helgens kamp. Foto: Delebekk, Bjørn S.

USA-manager døde to dager før MMA-Hamlets kamp

KAMPSPORT 2018-09-21T09:48:50Z

Da Marthin Hamlet (26) landet i København i går ettermiddag, fikk han en svært trist beskjed. Glenn Robinson, mannen som blant annet organiserte et møte med UFC-president Dana White, er død.

Publisert: 21.09.18 11:48

– Det er veldig rart å tenke på, og jeg synes veldig synd på familien hans. Jeg visste at han hadde store helseproblemer, men dette er bare trist, sier Hamlet til VG.

Flere amerikanske medier meldte i går om Glenn Robinsons død, blant andre MMA Junkie .

Den tidligere landslagsbryteren er helt i starten av sin MMA-karriere, og lørdag kveld går han sin fjerde proffkamp på et stevne i København. Motstander er polske Jack Rolinski, i en kamp som skal være meget overkommelig for Hamlet.

Han er spådd en stor fremtid i MMA-sporten, og Robinson har vært meget sentral i fremtidsplanene.

Mailet for to uker siden

– Jeg har jo bare møtt Glenn personlig et par ganger, så vi hadde ikke noe nært forhold. Men vi snakket sammen på telefonen for en måneds tid siden, og mailet frem og tilbake for to uker siden. Planen for satsingen i USA og UFC-ble spikret, forteller Hamlet.

Robinson var også mannen som ordnet Hamlets møte med Dana White i Las Vegas i februar .

– Da var Glenn såpass syk at han måtte delta på møtet via Skype. Men det var han som hadde tatt seg av alt det praktiske. Han ordnet to turer over til USA for meg, og det var en mann jeg skulle ha mer og mer med å gjøre, forteller Hamlet.

Det var etter bryte-VM i Las Vegas i 2015 at han først kom i kontakt med Robinson. Amerikaneren var grunnleggeren av MMA-teamet «Blackzilians» med base i Florida, og han har jobbet meget tett med en stjerne som Anthony Johnson.

– Jeg har hatt kontakt med andre folk rundt ham i tillegg, så jeg tror ikke dette skal ha så mye å si for veien videre. Det blir å følge det som allerede er planlagt. Han var veldig viktig for å skaffe kontakter, og det har hjulpet meg masse. Han var en veldig hyggelig fyr som jeg så frem til å jobbe videre sammen med. Slik blir det ikke nå, og det er rart å tenke på, sier Hamlet.

PS ! Lørdagens MMA-oppgjør mellom Hamlet og Rolinski sendes direkte på Viasat 4, og Viaplay Fighting , lørdag kveld.