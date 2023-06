BOKPROSJEKT: Trener Eren Gjægtvik (t.v.), Ina Vassbotn Steinman i Cappelen Damm og landslagsbryter Felix Baldauf forteller om den kommende boken i forlagets lokaler i Oslo.

Bryteprofilene med overraskende prosjekt: − Den sykeste ideen vi har hatt

Landslagsbryter Felix Baldauf (28) går nye veier. Nå blir oppveksten og forholdet til trener Eren Gjægtvik (50) barnebok.

– Det er den sykeste ideen vi har hatt. Det er ganske uvirkelig, sier Baldauf og kikker bort på trener Gjægtvik.

Så bryter de to ut i latter. Det har det vært mye av etter at de traff hverandre i 2004. Da hadde Baldauf flyttet med mor og lillebror fra Tyskland til Kristiansund.

Det har vært mye alvor også, for den unge gutten hadde en tung bagasje med seg.

Gjennom NRK-serien «Hodet i klemme» har Baldauf åpnet opp om egne mentale utfordringer og en oppvekst preget av morens alkoholproblemer.

Info Felix Baldauf Født : 22. oktober 1994 (28 år)

Klubb : Idrettslaget Braatt (Kristiansund)

Høyde : 187 cm

Konkurransevekt : 97 kg

Meritter: Europamester (97 kg) i 2017. Har en rekke NM-gull og nordiske mesterskap. Tok bronse i U23-EM i 2015. EM-gull for U21 i 2014, VM-bronse U21 i 2014 og EM-sølv U21 i 2012. Vis mer

– Jeg følte meg ensom og trodde jeg var den eneste som hadde det sånn. Nå vet jeg bedre. Ting man opplever som ung får konsekvenser når man er voksen, sier Baldauf og bruker et eksempel:

– Mange barn gruer seg til julaften på grunn av foreldrenes alkoholbruk. De har det vondt og venter på julen er over. De trenger verktøy til å adressere problemene og få hjelp.

Boken skal gjenspeile utfordringene, men ikke minst samholdet, oppturene og håpet.

LANGT SAMARBEID: En ung Felix Baldauf får instrukser av Eren Gjægtvik.

– Det skal skinne igjennom at det er mye håp og glede, legger trener Gjægtvik til.

– Eren har vært treneren min, men også det nærmeste jeg har kommet en farsfigur og en storebror. Han og mamma har vært mine viktigste, beskriver Baldauf.

28-åringen har nå flyttet inn hos treneren og kona i Kristiansund, og det er der han skal ha sin hovedbase fremover i tillegg til landslagssamlingene i Oslo.

IMPONERT: Ina Vassbotn Steinman i Cappelen Damm ble imponert da Felix Baldauf og Eren Gjægtvik (t.v.) presenterte ideen om å lage barnebok.

Først er det VM i Serbia i september, og de fem beste der kvalifiserer til OL i Paris. Nå er planen at boken skal være klar i forkant av mesterskapet.

– Vi har en foreløpig hemmelig forfatter og en proff illustratør på prosjektet. Dette blir en bok med gode intensjoner der leseren skal vite at man kan ha det vanskelig, men at det finnes håp, sier Ina Vassbotn Steinman som er sjefredaktør barn og ungdom i Cappelen Damm.

– De beste barnebøkene er de som gjør livet til dagens barn bedre. Historien til Felix og Eren har definitivt merverdi. Jeg ble imponert over presentasjonen de kom med, roser hun.

EM-GULL: Felix Baldauf og Eren Gjægtvik poserer med gullmedaljen fra Serbia i 2017.

Det var Gjægtvik som trente Baldauf sist han tok en stor internasjonal medalje og ble europamester i 2017. Siden da har blant annet skader gjort det vanskelig. I fjor fikk han diagnosen «Bekhterevs», en svært smertefull revmatisk lidelse som nå holdes i sjakk med sprøyter annenhver uke.

Oppveksten, skadene og alle utfordringene på og utenfor brytematten har blitt godt dokumentert gjennom «Hodet i klemme».

– Det Felix har gått ut med er vanvittig modig, roser Gjægtvik.

Baldauf har også frontet prosjektet «Bror» som skal belyse menns mentale helse.

– Hvordan har det vært å gå fra brytetøffing til å bli hele Norges «følelsesbass»?

– Haha! Jeg synes det er fint, og jeg er veldig komfortabel med det nå. Men for fem år siden hadde det vært helt sjanseløst.

– Og nå kommer det barnebok ... For en reise det har vært! sier Felix Baldauf fornøyd.