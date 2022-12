TANNLØS FORESTILLING: Morten Thoresen mangler allerede to fortenner. Helgen har han brukt i Sverige på å slå ut en halv tann til.

Thoresen med nok en tannskade: − Jeg er idiot på heltid!

Landslagsbryter Morten Thoresen (25) er blitt kjent for sitt tannløse glis. Lørdag var uhellet ute igjen.

Nordmenn som slår ut tenner på helgeturer til Sverige er normalt ikke noe man forbinder med toppidrett, men for bryteprofilen fra Bodø er det altså tilfelle.

– Hva skal jeg si? Jeg er idiot på heltid! Rett og slett, sier Thoresen til VG.

Fra før er de to «sentrale» fortennene slått ut etter en rekke uhell på brytematten. Det er nøyaktig ett år siden han slo ut tann nummer to på et VG+-sendt brytestevne på Lambertseter:

Thoresen har omsider begynt å bruke tannbeskytter, men det var altså ikke nok til å hindre at en halv tann ekstra ramlet ut av munnen på 25-åringen.

– Den har vært løs og fått mye juling – ekstra mye fordi de to andre er borte. Så jeg skulle ha gjort noe med det for lenge siden. Det kan jeg bare angre på nå.

Den ferske skaden oppsto i semifinalen da han fikk en «svensk skulder rett på kjeften».

– Da jeg tok av tannbeskytteren hørte jeg det kom et knas og så datt halve tannen ned i munnen. Jeg ble egentlig fly forbanna etterpå, sier Thoresen.

Han ser likevel humoristisk på sin tannløse munn, men har ikke noen plan for når han skal fikse de to tennene som allerede mangler.

– Jeg har ringt tannlegen min, og må dit på mandag. Den tredje tanna har røket på langs, så den må sikkert limes. Jeg har unnskyldt meg, og må være den verste pasienten han har vært borti.

Thoresen er på plass i Haparanda Cup i Sverige for å få viktig kamptrening. Det har gitt sportslig suksess, og i morgen går han finalen i 72-kilosklassen mot polske Mateusz Bernatek – som tidligere har tatt både VM-sølv og EM-sølv.

Det er et par uker siden det ble kjent at duoen Fritz Aanes og Stig-André Berge ikke skal fortsette som trenere for herrelandslaget. Det har vært stor intern uro i forbundsledelsen, trenerapparatet og blant utøverne.

Men det er altså Aanes som er med Thoresen på denne turen til Nord-Sverige.

– Det har vært mye styr, og veldig vanskelig, etter at Fritz og Stig ble fristilt. Men jeg er blitt enig med forbundet om at jeg skal følges opp av dem frem til nyttår, etter det vet jeg ikke hva som skjer, sier Thoresen.

EM-gullvinneren fra 2020 har gått langt i å antyde at han legger opp dersom Aanes og Berge ikke fortsetter.

– Jeg har ikke så mye mer å si. Dette er kjempevanskelig, men det er forbanna godt å være med Fritz på tur, sier Thoresen.