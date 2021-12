SELVSIKKER: Det var en meget selvsikker Jake Paul som møtte pressen før oppgjøret mot Tyron Woodley. Her avbildet på den åpne treningsøkten onsdag.

Paul før showkampen: − Dette er et bankran

Natt til søndag skal Jake Paul (24) og Tyron Woodley (39) møtes for andre gang i bokseringen. Før kampen lover begge bokserne en bedre opptreden fra det første oppgjøret.

Av Sebastian Melsom Johansen

Publisert: Nå nettopp

– Jeg får en haug med penger for å slå en jeg allerede har vunnet over. Det er derfor jeg har på meg finlandshette. Dette er et bankran, sier Jake Paul og viser frem et nytt belte han har fått laget til søndagens oppgjør.

– MVB, mest verdifulle bokser, det er for meg, presiserer YouTube-stjernen.

Paul og Woodley møttes også i ringen i august, hvor ungdomsstjernen fra Ohio stakk av med seieren etter åtte runder. To av dommerne dømte seieren til Paul med tallene 77–75 og 78-74, mens én ga Woodley seieren på scoren 77–75.

Men det skulle egentlig ikke vært den tidligere MMA-mesteren som skulle møtt Paul natt til søndag. Tyson Furys lillebror, Tommy, var egentlig motstanderen, men måtte trekke seg i siste liten grunnet et brukket ribbein.

REVANSJESUGEN: Tyron Woodley er veldig revansjesugen etter å ha tapt mot Jake Paul i august. Her avbildet på den åpne treningsøkten onsdag.

Inn kom Woodley på svært kort varsel.

– Ting skjer av en grunn. Noe sa meg at den kampen ikke kom til å skje og at det var noe galt der, så vi startet å trene. Når jeg fikk telefonen ble jeg veldig glad. Vi har respekt for hverandre, men det er noe uoppgjort der, sier den «nye» bokseren.

For det er egentlig ikke boksing som er Woodley sin kampsport. Amerikaneren har kun gått den ene boksekampen mot Paul fra tidligere, men har 27 kamper i MMA, hvor han har vunnet 19 av dem. Han ble i 2016 weltervektmester i UFC da han slo Robbie Lawler under UFC 201.

– Man må respektere slagkraft. Jeg skal ikke late som om han ikke har mye kraft. Jeg har også mye kraft, det er derfor dere vil se denne kampen igjen, svarer Woodley på spørsmål under pressekonferansen om hvorfor han ikke gikk for en «knockout» i det første oppgjøret, og forteller at han var redd for å bli slått ned selv om han var for aggressiv.

– Alle kan si at jeg burde gjort ditt og datt, men jeg skulle likt å ha sett dere gjøre det, sier han til pressen.

VANT: Jake Paul vant over Tyron Woodley sist de møttes i bokseringen i august. Her avbildet med sin bror Logan Paul (t.h.) etter han vant kampen.

Paul innrømmer også at han ikke bokset veldig bra i den første kampen deres.

– Jeg traff deg ikke med mine beste slag. Det var en dårlig dag for meg, men likevel vant jeg, sier internettsensasjonen.

På spørsmål om hvordan de skal overbevise natt til søndag har begge svaret klinkende klart.

– Karrieren min har blitt til at jeg gjør folk stumme, og at de føler seg dumme. Det er det, sier Paul.

– Jeg trenger ikke å endre meg. Jeg må bare få det beste ut av meg selv, sier Woodley.

