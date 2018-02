«Gamle-Kai» døde før Havnaas store kamp: – Han var mye mer enn en bestefar

Publisert: 03.02.18 09:36

KAMPSPORT 2018-02-03T08:36:43Z

Kai Robin Havnaa (29) skal lørdag kveld bokse på hjemmebane i Arendal for første gang. Det blir uten farfar og bestevennen Kai Havnå, som døde 1. juledag.

Det er rundt 2000 tilskuere på plass i Sør Amfi i Arendal i kveld, men en viktig person mangler. Kai Havnå rakk aldri å se barnebarnet gå kamp på hjemmebane. Han døde 1. juledag.

– Han var nesten 90 år gammel, og selv om jeg var forberedt var det fryktelig tungt. Det er et stort tomrom etter «Gamle-Kai». Dette er en del av livet, og ingen tragedie, men trist, sier Havnaa til VG.

Historien om pappa og boksemester Magne, som døde i en båtulykke i 2004 , er velkjent. Kort tid etterpå ble onkel Erling arrestert for sin rolle i Nokas-ranet. Familien var i dyp krise, men «høvdingen» Kai var en viktig grunn til at de kom seg gjennom krisen.

VG+ i 2013 : «Det er som om pappa fortsatt er her»

Sterk personlighet

– Han var mye mer enn en bestefar. Lenge før pappa døde var han flink til å ta seg ekstra av meg, og vi utviklet et helt spesielt vennskap. Han var bestevennen min selv om han var 60 år eldre enn meg, forteller Kai Robin.

Så er da også bestefaren en viktig del av dokumentarserien «Team Havnaa», som sendes på TV 3 og Viafree i disse dager.

Der kommer personligheten til «Gamle-Kai» godt frem – en meget frittalende herremann med et frodig språk, som gjerne tar seg en røyk. Og ikke minst har han et stort hjerte for familien, og barnebarnet som for øyeblikket er den mest spennende norske herrebokseren med 11 seirer (ni knockout) på like mange kamper.

Youtube : Erling Havnå forteller om «Gamle-Kai» og hans forhold til for Muppet Show

– Barnebarna mine er juvelene i Havnå-kronen. Jeg er like glad i dem alle sammen, men det er litt spesielt med Kai Robin. Det har sin naturlige forklaring, for han mista faren sin da han var 15 år. Det er beinhardt, og ikke minst for farmoren hans. Vi mista jo sønnen vår, men det er nesten verre å miste faren, sa bestefar Kai i den første episoden av dokumentarserien.

Bestefar Havnås død blir naturlig nok sentral i senere episoder.

Døde i romjulen

En kort løpetur unna barndomshjemmet i Hopestrand, Risør, har Kai Robin Havnaa hatt bestefar Kai og bestemor Solveig gjennom hele oppveksten.

– De har alltid vært der for meg, og at de har hatt en viktig rolle i livet mitt sier seg selv. Jeg har vært heldig som har hatt bestefar så lenge, og det har vært en trøst. «Gamle-Kai» var syk en stund, og hatt hjerteproblemer, så jeg var jo forberedt på at han skulle dø, forteller Kai Robin.

VG+ : Drømmen om pappas tittel

1. juledag fikk han telefonen fra Erling Havnå, hjelpetrener og onkel, som fortalte at bestefaren var død.

– Han sovnet stille inn i godstolen med kaffekoppen ved siden av seg. Den siste gangen jeg traff ham var på julaften. Da satt han i den samme stolen – stappmett på lutefisk – mens han koste seg med en røyk og bannet regjeringen nord og ned. Akkurat slik det skulle være, sier barnebarnet og ler.

Galgenhumor

Han har de siste månedene forberedt seg til det som blir boksekarrierens høydepunkt. Han går hovedkampen på stevnet Team Sauerland arrangerer i Arendal. Etter at to motstandere har trukket seg, så er det tsjekkeren Daniel Vencl (ni seirer, fem tap) som står i motsatt hjørne.

– Var planen at bestefar Kai skulle vært ringside?

– Ja, og i kjent stil tullet han med det. Han sa til meg at «jeg kommer på kampen i Arendal, hvis ikke jeg har dævva da». Det var så typisk bestefar. Han visste jo at det gikk mot slutten.

– Kommer du til å hedre han på noe spesielt vis?

– Jeg har valgt å tone det hele ned, og konsentrere meg om arbeidsoppgavene mine. Det har vært viktig å holde fokus oppe i det som har skjedd.

PS ! En rekke norske boksere skal i aksjon på kveldens boksestevne i Arendal. Hadi Srour, Kevin Melhus, Tim-Robin Lihaug, og Simen Nysæter får vist seg fram på Viasat 4 og Viaplay Fighting fra kl. 20.00.