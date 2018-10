LADER OPP I LA: Tyson Fury avbildet på trening på Churchill Boxing Club i Los Angeles tidligere i uken. Foto: John MCCOY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fury om selvmordstanker og misbruk: – Jeg ville bare dø

KAMPSPORT 2018-10-26T18:15:09Z

Tungvektsbokser Tyson Fury (30) er i USA og lader opp til storkampen mot Deontay Wilder (33) i Los Angeles 1. desember. Da han nylig gjestet podkasten til MMA-profilen Joe Rogan, fortalte briten detaljert om den tiden da han bare ville dø.

Publisert: 26.10.18 20:15

Fury er ingen hvem som helst. Den 206 meter høye mannen, med kallenavnet «Gypsy King», er fortsatt ubeseiret i bokseringen, og såkalt lineær tungvektsmester – selv om han ble fratatt alle VM-beltene etter den sensasjonelle seieren mot daværende tungvektskonge Vladimir Klitsjko i Düsseldorf i 2015 .

– Jeg hadde satt meg som mål å slå Klitsjko. Da jeg klarte det, så var gløden for boksingen borte. Jeg hadde absolutt alt jeg trengte av penger, berømmelse og familie, men det var likevel tomt. Jeg visste vel egentlig på forhånd at jeg kom til å bli deprimert, sier Fury i samtalen med Rogan.

Sistnevnte er velkjent MMA-kommentator, og en av profilene rundt organisasjonen UFC. Men han følger også boksesporten tett, og fikk besøk av en meget pratsom Fury som brettet ut svært personlige detaljer rundt livet sitt i løpet av podkasten som varer i én time og 13 minutter.

YouTube: Se hele intervjuet med Tyson Fury

Fury fortalte blant annet at han misbrukte store mengder alkohol, og kokain etter seieren mot Klitsjko. Han bedyrer at han aldri hadde brukt narkotiske stoffer i løpet av sine 27 første leveår.

– Jeg kunne gå ut på byen og drikke 18 «pints» med øl, og følge opp med whisky og alt mulig annet. Jeg brydde meg ikke om noe, sier Fury som på det meste veide hele 180 kilo.

Sommeren 2016 kom bunnpunktet. Fury kjørte sin nye Ferrari i over 300 kilometer i timen, og hadde bestemt seg for å krasje i en bro.

– Jeg brydde meg ikke om noe, og jeg ville bare dø. Men da jeg nærmet meg broen hørte jeg en stemme som sa «nei, ikke gjør dette, Tyson. Tenk på barna dine, familien din, sønnene og datteren din som vokser opp uten en far». Da bestemte jeg meg for at jeg aldri noen gang skulle prøve å ta mitt eget liv igjen, sier Fury som også i 2011 fortalte at han slet med selvmordstanker .

Nektet å bruke antidepressiva

Men istedenfor å havne på den dystre listen over boksemestere som døde i ung alder , så har Fury reist seg både mentalt og fysisk. Han gir også sin kristne tro mye av æren for at han lever i dag.

Selv fant Fury ut at oppskriften på å komme seg ut av depresjonen var trening, og det å sette seg klare mål. Han skjønte at han måtte vende tilbake til boksingen, og tidlig i prosessen ble en mulig kamp mot Wilder en motivasjonsfaktor.

– Jeg var for feit til å løpe, så jeg var ute og gikk for å få trent. Så ser jeg på telefonen, og finner en video der Wilder konstaterer at jeg «endelig er ferdig» fordi han hadde sett et bilde av meg en uke før – et bilde av en stor, feit, blek, skjeggete og stygg mann, forteller Fury som nå har kommet ned i rundt 120 kilo.

– Det Wilder sa i videoen ga meg så mye motivasjon. Det hjalp meg å komme tilbake for å slå ham, sier 30-åringen.

1. desember møtes de altså i Staples Center i Los Angeles, i det som er et meget spesielt tungvektsoppgjør. Wilder har vunnet alle sine 40 proffkamper, 39 av dem på knockout, og har VM-tittelen i forbundet WBC. Fury er også ubeseiret med 19 knockouter på 27 kamper.

Fury har gått to kamper etter comebacket i bokseringen. Han har vunnet relativt greit mot mindre kjente Sefer Seferi og Francesco Pianeta i henholdsvis juni og august i år.

Planen var at han skulle gå to-tre kamper til før stormøtet med Wilder, men Fury ønsket selv å fremskynde kampen.

– Jeg sa til promotoren min Frank Warren at jeg ville ha kampen nå – jeg er klar! slår Fury fast.

Joshua neste?

Tungvektsklassen i boksesporten har fått en oppsving de siste årene, og det er en rekke profiler i en vektklasse som i svært mange år ble totalt dominert av de ukrainske boksebrødrene Vitalij og Vladimir Klitsjko.

Boksefansen håper at vinneren av møtet mellom Fury og Wilder skal gå kamp mot den engelske yndlingen Anthony Joshua, som drar 80–90.000 tilskuere til sine kamper i Storbritannia.

Men aller først smeller det i Los Angeles 1. desember.