BOKSER I ARENDAL: Kai Robin Havnaa jubler etter knockoutseieren mot Daniel Vencl i Sør AMFI i februar. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Havnaa møter tysk «tungvekter» på hjemmebane i Arendal

KAMPSPORT 2018-12-20T10:16:29Z

Proffbokser Kai Robin Havnaa (29) går i ringen i Arendal 2. mars. Motstander blir tyske Rad Rashid (39), som tapte en EM-tittelkamp i tungvekt tidligere i år.

Publisert: 20.12.18 11:16 Oppdatert: 20.12.18 11:35

– 2019 blir året der jeg skal vise at mine store mål virkelig nærmer seg, sier Havnaa til VG.

29-åringen skal nok en gang bokse for hjemmefansen på SØR Amfi i Arendal, Han er tilbake i full trening etter armbruddet som sørget for at 29-åringen ikke har gått kamp siden april da han slo Frank Bluemle i Offenburg.

Planen var at han skulle i aksjon i november, men nå får han endelig sjansen.

Det tyske promotorselskapet Team Sauerland satser videre på det norske boksehåpet som har 13 seirer, 11 på knockout, av like mange mulige så langt i karrieren.

Havnaa skal toppe stevnet i Arendal der flere nordmenn garantert kommer til å være i aksjon. Det var fullt hus, og meget god stemning da han bokset samme sted i februar.

Motstander i hovedkampen blir 39 år gamle Rashid, som har 16 seirer (13 på knockout) og fire tap i karrieren. Han har tapt på knockout én gang, og det var i kampen om WBOs EM-tittel i tungvekt i mars i år. Da vant tyrkiske Ali Eren Demirezen på teknisk knockout i andre runde.

Men Rashid er i utgangspunktet cruiservekter, og det er i den vektklassen han skal møte Havnaa som litt over to måneder.

– Det er en sterk motstander. Han er erfaren, og ser solid ut. Jeg regner med at han kommer med en «all in»-innstilling. Man vet aldri hva man har med å gjøre før det utveksles slag, sier Havnaa i en pressemelding.

– Kai har gjort alt vi har ønsket fra ham så langt i karrieren, og siden proffdebuten har han gradvis fått bedre motstand. Denne kampen markerer hans første store steg opp, og han må overbevise hvis han skal fortsette utviklingen. Han har talentet og besluttsomheten som skal til for å nå langt, men han må leve opp til det i ringen, sier promotor Nisse Sauerland.