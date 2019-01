Suspendert i ni måneder etter skandalekampen mot McGregor

Både Khabib Nurmagomedov og Conor McGregor straffes etter skandalekampen i oktober.

Russiske Khabib Nurmagomedov er suspendert i ni måneder og må i tillegg betale en bot på omkring 4,2 millioner kroner.

Conor McGregor slipper unna med en seks måneder lang suspensjon samt 420.000 kroner i bot.

Det melder Daily Mail , men bemerker at suspensjonene starter fra da hendelsen fant sted, altså den 6. oktober. Det betyr at Conor McGregor kan gå i ringen igjen fra 6. april.

Hverken av de to UFC-kjempene var til stede under dagens høring i Las Vegas, men Khabib Nurmagomedov har tatt til Twitter for å lufte sin reaksjon.

Hans manager, Ali Abdelaziz, er ikke fornøyd med utfallet.

– Jeg synes ikke det er rettferdig. Khabib må betale 500.000 dollar og Conor får 50.000 i bot? Det er bullshit, siterer Daily Mail han på.

Det var den 6. oktober, rett etter at russiske Khabib Nurmagomedov hadde beseiret irske Conor McGregor, at skandalenscenene fant sted.

Russeren hoppet over buret og gikk til angrep på McGregor-trener Dillon Danis. Sistnevnte har for øvrig svart på «politikk»-meldingen til russeren:

Samtidig som russeren forsøkte å gå løs på McGregor-treneren, ble det også en aldri så liten slåsskamp inne i buret med iren involvert. Se video av det hele i toppen av saken.