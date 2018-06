DRAMATISK: Robert Whittaker (t.v.) fikk det fryktelig tøft mot Yoel Romero i Chicago i natt. Foto: Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Whittaker vant UFC-oppgjøret med ødelagt arm etter to nedslagninger

Publisert: 10.06.18 11:06

KAMPSPORT 2018-06-10T09:06:24Z

Yoel Romero (41) klarte ikke vekten, og det ble derfor ikke en tittelkamp mot Robert Whittaker (27), men selve oppgjøret ble likevel en høydramatisk affære.

– I første runde ødela jeg armen min, og jeg har ikke følelse opp til albuen, forklarte Whittaker etter kampen og pekte på høyrearmen, som han knapt hadde brukt i de tre siste rundene mot «maskinen» Romero.

Sistnevnte går under kallenavnet «Soldier of God», og er kjent for sin enorme fysikk. Da de to møttes i juli i fjor i det som var en «interim tittelkamp», som Whittaker vant på poeng. Senere ble Whittaker utropt til mester i mellomvektsklassen, og nå skulle returoppgjøret mot Romero bli en fullverdig tittelkamp.

Helt til sistnevnte altså ikke klarte vekten, og bommet med en kilo.

Likevel ble det kamp, og Romero ga alt uansett.

Den tidligere bryteren fikk ingen god start, og Whittaker vant de to første rundene ganske klart. Romero var også tydelig preget med hevelser i ansiktet. 41-åringen visste at han måtte snu kampen, og det klarte han.

I tredje runde traff han med et knallhardt høyreslag som sendte Whittaker i kanvasen. Det var bare så vidt at mellomvektsmesteren klarte å komme seg igjennom runden. I fjerde og femte runde kjørte begge fighterne voldsomt på, men Whittaker brukte knapt høyrehånden som helt åpenbart var skadet – uten at Romero klarte å utnytte det fullt ut.

I femte, og siste, runde ble Whittaker slått ned igjen, og det var bare så vidt at han unngikk dommerstopp. Australieren klarte å forsvare seg såpass at han fikk muligheten til å komme seg på bena og fullføre kampen.

Dommerpoengene var 47–48, 48–47 og 48–47 i favør Whittaker.

– Yoel er som en lastebil, og jeg måtte bare forsøke å overleve ut tiden. Det var veldig jevnt, så jeg risikerte å tape på poeng. Men det var min eneste sjanse. Jeg traff ham mye, og jeg mener selv at jeg gjorde nok til å vinne tre av fem runder, sa Whittaker som altså hadde to av dommerne på sin side.

PS! Colby Covington vant på poeng mot Rafael dos Anjos i den andre hovedkampen. Dermed er han innehaver av «interimtittelen» i weltervekt, og får trolig tittelkamp snart.