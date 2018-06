UFC: Tapte hovedkampen etter 33 sekunder

Publisert: 02.06.18 09:10 Oppdatert: 02.06.18 09:53

KAMPSPORT 2018-06-02T07:10:39Z

Jimmi Rivera (28) hadde 20 strake seirer før nattens møte med Marlon Moraes (30). Men et høyt spark etter bare 33 sekunder sendte Rivera i kanvasen, og Moraes opp i tittelbildet i bantamvektklassen.

November 2008 var sist gang Rivera tapte en MMA-kamp, og da på poeng i en såkalt «split decision». Mot Moraes var det slutt før det i det hele tatt hadde startet.

Se nattens stevne i opptak på Viaplay Fighting

Fighterne brukte åpningen til å føle seg frem, men så smalt det. Bokstavelig talt. Moraes traff først med et lavt spark, og så med et perfekt timet spark med venstrebeinet. Det traff Rivera i hodet, og tydelig rystet måtte han ned i kanvasen.

Der ble han overfalt av Moraes som traff med flere slag før dommer Dan Mirgliotta helt riktig stoppet kampen og sørget for teknisk knockoutseier til brasilianeren.

Hovedkampen på UFC Fight Night i Utica, New York, ble altså en meget kortvarig affære, og Moraes kunne juble for 50.000 dollar i bonus for «Performance of the Night».

– Jeg er så glad akkurat nå. Jeg jobber hardt med alle områder i sporten. Jeg er en mixed martial artist. Hvis du tror jeg skal sparke deg, så tar jeg deg ned, og hvis du tror jeg skal ta deg ned, så knocker jeg deg ut. Jeg er klar, og jeg vil ha tittelen. Jeg vil kjempe om bantamvekttittelen. Sånn er det, sa Moraes da han ble intervjuet oppe i buret etter seieren.

Det er TJ Dillashaw som er mester i vektklassen, og han skal etter planen møte Cody Garbrandt i returkamp i august. Vinneren av den kampen kan bli Moraes neste motstander.

Før nattens oppgjør var Moraes ranket som nummer fem, og Rivera som nummer fire.