SJELDENT SKUE: Thea Therese Vingmark Næss (35), tidenes beste norske kickbokser, og trener-ektemannen Christian Galvez (48) åpnet mandag for trening utendørs ved senteret de driver ved Holmen sør for Oslo. Foto: Helge Mikalsen

Kickbokser-Thea tilbake etter stress-smell

HOLMEN (VG) Verdensmester-grossist Thea Therese Vingmark Næss (35) røper at hun i motsetning til tidligere ikke taklet stress foran VM i fjor og på grunn av stor totalbelastning over tid gikk på en smell etter mesterskapet.

Norsk kickboksings mest suksessrike utøver var sykmeldt i et par måneder.

Landslagstrener Daimi Akin, som har vært hennes hovedtrener gjennom hele karrieren, beskriver det som overtrening.

Han, og Thea Therese Vingmark Næss selv, påpeker at hun har gapt over mye: I sin sivile helttidsjobb som kampsporttrener ved Wang toppidrett og Wang Ung , i toppidretten, som deltager i realityshow – «71 grader nord», «Skal vi danse» og «Mer enn gull», som hun understreker ga henne motivasjon og overskudd – klubbtrener og driftsansvarlig for Fighter Kickboxing på Holmen, samt verv i Det internasjonale kickboksingforbundet Wako.

– Den totale belastningen har vært stor over flere år. Men jeg har taklet det. Under oppkjøringen til VM bommet jeg imidlertid, og taklet stress veldig dårlig. Det bygget seg opp, og sa stopp, forteller Thea Therese Vingmark Næss.

Hun tilføyer at hun har fått god hjelp av Olympiatoppens ekspertise, samt solid støtte fra sine nærmeste når det gjelder «comebacket»: Ektemannen Christian Galvez (48), familie, klubb, arbeidsgiver og landslagsledelsen.

Nå håper Thea Therese Vingmark Næss at myndighetene torsdag lemper på smittevernbestemmelsene slik at hun og Christian Galvez igjen kan trene sammen med full kontakt.

SMITTEHENSYN: Thea Therese Vingmark Næss instruerer ungdommer i en av sine treningsgrupper utenfor Fighter Kickboxings lokaler ved E6 mellom Slependen og Asker – vel å merke med markert sosial distanse. Foto: Helge Mikalsen

– Det ville vært veldig gøy. Men vi har sluttet å planlegge og å ha høye forventninger. Det er bedre å bli positivt overrasket, sier hun.

Thea Therese Vingmark Næss har vunnet utallige VM-titler, EM-titler og norgesmesterskap. For snart syv år siden giftet hun seg med Christian Galvez. Han er hennes personlige trener og mangeårig assistent for sjeftrener Daimi Akin på landslaget.

Paret bor i en knøttliten leilighet i Oslo, kalt «Stallen».

De er trenere for Fighter Kickboxing med tilhold ved Holmen sør for hovedstaden. Med toppidrettstipend fra Olympiatoppen hevder Thea Therese Vingmark Næss seg fortsatt i toppen i internasjonal kickboksing.

Før jul tapte hun VM-finalen i Antalya i Tyrkia knepent.

Gull i kampsport-OL Thea Therese Vingmark Næss (35) Født: 12. januar 1985 Sivil status: Gift med Christian Galvez (48) siden 2013, bor i Oslo. Trener for kampsport Wang toppidrett og Wang Ung på heltid Kickboksing-meritter (bl.a.): Gull Combat Games («kampsport-OL» 2010), flere ganger verdensmester amatør og proff, europamester. Har mottatt Oslo kommunes ærespris en rekke ganger. Vinner av «Åpen klasse» under Idrettsgallaen 2016 etter å ha vunnet VM for proff og amatør i 2015. Vis mer

2020 lå an til å bli hennes siste år i kickboksing-rampelyset, kanskje med EM i Antalya i oktober som perfekt avslutning. Men nå er alt, av kjent årsak, uvisst.

– I begynnelsen fulgte vi med på alt med tanke på planlegging. Etter hvert skjønte vi at det var vanskelig. Vi har lært oss å avvente og å være tålmodige, sier hun med tanke på at fem verdenscuper er avlyst og kravet til sosial distanse har satt en effektiv stopp for hverdagen hun har vært vant til – tett fysisk kontakt med motstandere, treningspartnere og trenerne sine.

SKYGGEBOKSING: Thea Therese Vingmark Næss håper hun coronaviruset snart er slått tilbake, slik at hun kan delta i i EM i Tyrkia og andre konkurranser til høsten. Foto: Helge Mikalsen

– Vi kunne hatt fysisk kontakt. Men det har vi ikke hatt. Vi vil gå foran som et godt eksempel, sier Thea Therese Vingmark Næss.

Landslagstrener Daimi Akin bekrefter det selvsagte, at ingen kunne ha nektet ekteparet Næss/Galvez – eller de to andre kickbokser-parene han har ansvar for – å bokstavelig talt treffe hverandre. Heller ikke på trening. Han håper myndighetene torsdag lemper på smittevernreglene, slik at de kan reise og ha landslagssamlinger igjen.

– Selv om man ikke kan ha fysisk kontakt. Det hadde vært godt for utøverne og oss trenerne, sier han.

– Vi kunne ha gjort det hjemme i bakgården. Men vi vil ikke gjøre noe som folk som ikke kjenner oss kan reagere på. Vi har prøvd å ta hensyn til hvordan det kan oppfattes utenfra. Derfor har vil latt være å praktisere full kontakt, sier Thea Therese Vingmark Næss.

– Det ville være å sende feil signaler, sier Christian Galvez angående kickbokser-parets lojalitet til smittevernanbefalingene.

– Det ville også sett litt rart ut hvis Christian og jeg skulle gjort noe de andre ikke kan gjøre, tilføyer hun med tanke på utøverne i treningsgruppene de to leder på gresset utenfor treningslokalet i næringsbygget ved E6 mellom Ikea på Slependen og Asker.

Hun håper regjeringen torsdag vil gi kampsporten klarsignal til å trene som normalt, og at det kan bli arrangert nasjonale konkurranser ganske snart. Samtidig tror Thea Therese Vingmark Næss det kan bli lenge til hun kan reise ut for å konkurrere internasjonalt av hensyn til at det skal være «rettferdig for alle nasjoner».

– Akkurat nå har det vært utfordrende for alle. Vi har brukt tiden godt, holdt i gang kroppen og øvd på tekniske ting som jeg vanligvis ikke har fått like god tid til. Hvis det åpnes opp og det blir konkurranser, skal jeg klare å skru på bryteren for fullt når det skjer – og være klar, sier Thea Therese Vingmark Næss.

IKKE KO: Thea Therese Vingmark Næss og ektemannen gjør det beste ut av forholdene de har til rådighet ved treningssenteret der paret er instruktører, ved Holmen på vei mot Asker fra Oslo. Foto: Helge Mikalsen

– Hun har holdt på i veldig mange år og har vært en stor og viktig ambassadør for norsk kickboksing. Men det er en tid for alt og alle. Har hun lyst og vil holde på ett år til, er det forsvarlig bra, svarer Dami Akin på spørsmål om hvor lenge han ser for seg at hun vil holde på.

Publisert: 07.05.20 kl. 22:31

