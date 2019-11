Superstjernen på plass i Oslo for å støtte Thanderz i kveld

Den argentinske bokselegenden Sergio Martínez (44) er på plass i Oslo for å støtte Katharina Engene Thanderz (31) i kveldens kamp mot Danila Ramos (34).

– Han har betydd veldig mye, og har vært en del av min boksekarriere helt fra starten av, sier Thanderz om mannen som var hennes første promotor da hun debuterte som proffbokser for tre og et halvt år siden.

– Jeg er egentlig ikke så overrasket over at han tok turen hit, men det betyr veldig, veldig mye for meg, sier hun og ser litt brydd bort på den meget kjente mannen som har gått en rekke gigantkamper i karrieren.

Martínez gikk 56 proffkamper mellom 1997 og 2014, og tapte bare tre ganger. Den siste kampen var mot Miguel Cotto i Madison Square Garden i New York, og det satte punktum for en karriere der Martínez en periode var rangert som verdens tredje beste bokser uansett vektklasse. Foran ham på listen var bare Floyd Mayweather og Manny Pacquiao.

I 2010 ble han lineær verdensmester i mellomvekt, og forsvarte den tittelen seks ganger før tapet mot Cotto i det som altså ble avskjedskampen.

GJENNOMBRUDDET: Sergio Martínez poserer med VM-beltene etter å ha sikret seg den lineære mellomvekt-tittelen mot Kelly Pavlik i Atlantic City i 2010. Foto: Tim Larsen / FR125054 AP

På fredagens innveiing på Hard Rock Cafe i Oslo sentrum var Martínez på plass og hjalp Thanderz med praktiske ting før hun i kveld skal gå hovedkampen på boksestevnet i Ekeberghallen.

– Det at jeg har vært promotoren til Katharina er bare en liten del av grunnen til at jeg er her. Jeg er veldig glad i henne, og veldig stolt av å ha vært en del av hennes karriere, roser 44-åringen på spansk med Thanderz som tolk for VG.

Nå er Thanderz en del av Team Sauerland, men argentineren tok på eget initiativ turen til Oslo for å støtte bokseren som han altså ble kjent med da de begge bodde i Spania.

– Katharina er en veldig teknisk og intelligent bokser som tenker før hun gjør noe. Hun er flink til å bruke tiden, og går virkelig i krigen hvis det må til., roser Martínez.

Thanderz skal i kveld gå en kamp stipulert til ti runder mot brasilianske Ramos. Det ligger en såkalt «interim» tittel i WBCs super fjærvekt-divisjon i potten, og vinneren blir kvalifisert til å møte verdensmesteren – som for øyeblikket er finske Eva Wahlström.

VIDE INN: Katharina Engene Thanderz (t.v.) og Danila Ramos avbildet etter fredagens innveiing på Hard Rock Cafe i Oslo. Foto: Team Sauerland

Thanderz går hovedkampen, mens Kai Robin Havnaa møter argentinske Mariano Angel Gudino i den siste «oppvarmingskampen». Alexander Hagen, Bernard Angelo Torres, Kevin Melhus og Kent Erik Bådstad skal også bokse på stevnet der de fire siste kampene sendes på Viasat 4. Hele stevnet sendes på Viaplay.

Publisert: 16.11.19 kl. 18:27







