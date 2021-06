MMA-Hamlet tapte etter drama i Atlantic City

Marthin Hamlet (29) var overlegent best i de to første rundene mot amerikanske Cory Hendricks (33), men i tredje og siste runde tapte han på «rear naked choke» da 51 sekunder gjensto.

Av Per Opsahl

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det er halvannen måned siden Hamlet markerte seg kraftig i PFL-debuten da han vant på spektakulært vis mot Dan Spohn. Med seier i Atlantic City i natt ville nordmannen ha sikret seg en plass i semifinalen i turneringen i Miami 19. august. Dersom andre resultater går Hamlets vei kan han likevel komme seg til semifinale.

– Jeg er veldig skuffet. Det er veldig mange som ofrer mye for at jeg skal kunne følge drømmen min og holde på med denne sporten, sier Hamlet til VG etter nedturen.

Han følger spent med på resten av stevnet samtidig som han må sy noen sting etter kutt han pådro seg i den tøffe kampen.

– Jeg ga alt .. Det er det som gjør denne sporten så unik, du vet aldri utfallet. Men jeg håper virkelig jeg blir en «lucky looser» i kveld, sier Hamlet.

RYSTET MOTSTANDEREN: Marthin Hamlet treffer med et av sine voldsomme høyreslag i første runde mot Cory Hendricks. Foto: Cooper Neill, PFL

Åpnet sterkt

Det starte meget bra for Hamlet. Han kontrollerte Hendricks i store deler av den første runden, og var veldig nær å få avsluttet oppgjøret. Han traff med tre-fire voldsomme høyreslag mot slutten av runden, og Hendricks slet med å forsvare seg. Amerikaneren blødde fra ansiktet og virket meget kjørt da fighterne fikk sin første pause etter fem minutter.

Tidlig i andre runde var Hamlet nede i kanvasen en rask tur, men det var tilsynelatende fordi han skled og virket ikke rystet.

Hamlet pådro seg et kutt i pannen, men dominerte totalt sett også stort i andre runde.

Imponerende comeback

Tredje runde ble dramatisk da Hendricks kom tilbake for fullt. 33-åringen har mer rutine enn Hamlet, og da han traff med et knallhardt lavt spark og fulgte opp med gode slagkombinasjoner mot hodet til Hamlet snudde det.

Plutselig var det Hamlet som kjempet for å «overleve» runden. Han lå lenge med Hendricks over seg og kom seg unna et par farlige submission-forsøk før Hendricks fikk festet en «rear naked choke» som Hamlet ikke klarte å komme seg ut av.

Til slutt måtte Hamlet «tappe ut», og da 49 sekunder gjensto av tredje og siste runde var kampen over.

Hamlet står nå med syv seirer og to tap i sin profesjonelle MMA-karriere.

PS! Hamlet har fortsatt mulighet til å komme seg til semifinalen, men det avhenger av andre resultater på nattens stevne. Hamlet har fem poeng etter seieren i sin første kamp, og ligger for øyeblikket på tredjeplass.