MER IGJEN: Stig-André Berge (37) kan kvalifisere seg til sitt fjerde OL på rad i Bulgaria kommende helg. Bildet er fra etter en treningsøkt på Lambertseter i Oslo nylig. Foto: Øystein Jarlsbo

Siste OL-sjanse: − Himmel eller helvete

Veteran Stig-André Berge (37) og hans læregutt Morten Thoresen (24) mener det vil være en ekstrem skuffelse og medføre «utrolige konsekvenser» hvis ikke de to eller noe av de fem øvrige norske bryterne skulle klare å kvalifisere seg for Tokyo-OL.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Nå nettopp

– Det har vel i moderne tid ikke skjedd at Norge ikke har hatt brytere i OL, sier Stig-André Berge foran deres siste mulighet til å bli tildelt OL-billett.

Den første OL-kvalifiseringen i Budapest – kalt europakvalifiseringen – ble mislykket for Grace Bullen, Iselin Solheim, Felix Baldauf, Oskar Marvik, Per Anders Kure, Morten Thoresen og Stig-André Berge. Kommende fredag, lørdag og søndag må de ta seg til finalen i sine respektive vektklasser for å være kvalifisert til OL 23. juli til 8. august.

– Satt på spissen, er det «himmel eller helvete». Det vil i alle fall arte seg som en gigantisk kjærlighetssorg hvis det ikke skulle gå. Det blir kanskje ikke «helvete», men det vil bli veldig vanskelig, sier Stig-André Berge om norsk brytesports fremtid hvis det igjen skulle gå skeis for alle Norges kandidater på mattene i Sofia.

BANK PÅ BENKEN: Morten Thoresen (24) ble i likhet med resten av brytelandslaget testet for coronaviruset før avreise til OL-kvalifiseringen i Sofia. Her blir han behandlet av fysioterapeut Jakob Jørgenvåg etter en treningsøkt på Lambertseter. Foto: Øystein Jarlsbo

Norge har hatt med brytere i utøvertroppene til hvert eneste OL siden 1984 i Los Angeles – ni OL på rad – med Jon Rønningens gullmedaljer i 1988 og 1992, samt Stig-André Berges bronsemedalje i 2016 som høydepunkter. Grunnen til null norske brytere i 1980-OL? Norge boikottet i likhet med en rekke andre vestlige nasjoner sommerlekene i Moskva for 41 år siden.

– Det er jo stor forskjell på Stig og meg. Han har tre OL fra før. Dette er min første ordentlige sjanse. Jeg begynte å trene sammen med ham før Rio-OL (2016). Det var da min reise til OL 2020, som nå er blitt 2021, startet. Jeg er forberedt på å dra dit for å hente OL-billetten, og har gjort alt som står i min makt de siste fem årene for å klare det, sier Norges regjerende europamester Morten Thoresen.

Fem av de syv norske bryterne som fredag til lørdag kan kvalifisere seg til OL mottar i 2021 toppidrettsstipender fra Olympiatoppen (B=70.000 kroner): Morten Thoresen, Stig-André Berge, Felix Baldauf, Iselin Solheim og Grace Bullen.

– I mitt hode står det ikke at jeg ikke skal kvalifisere meg. Jeg vil bli ekstremt skuffet hvis jeg ikke skulle nå målet. Men den tankegangen har jeg sperret ut. Det får briste eller bære, tilføyer han.

Norges Bryteforbund er arrangør av VM i Jordal Amfi i Oslo i oktober. Neste OL er allerede om tre år, i Paris 2024. Bryteforbundets sportssjef Erik Rønstad vil ikke gå med på at OL/ikke OL er et være eller ikke være for norsk brytesport. Han vedgår imidlertid at skuffelsen eventuelt «vil være enorm».

– Jeg er ikke bekymret. Men uten norske brytere vil det vil bli et mer fattig OL for norske TV-tittere. Bryting er som curling i vinter-OL. De er medaljekandidater, selv om du nesten ikke har hørt om dem før OL. Det går i fireårs sykluser (nå fem), og det er et veldig skille, sier han med tanke på EM og VM kontra OL.

– EM- og VM-gull går ofte hus forbi, sier sportssjef Erik Rønstad.

Stig-André Berge har vunnet en håndfull internasjonale medaljer. Men det er OL-deltagelse- og suksess som betyr noe når det gjelder økonomi, og dermed muligheten for sportslig satsing.

– Som alle andre små idretter i Norge, er vi totalt avhengig av å være med i OL. Da jeg kvalifiserte meg til OL i 2008 og 2012, var vi semiprofesjonelle. Etter det tok vi et valg og satset veldig. Skulle vi nå måtte gå tilbake fra det på grunn av mindre midler, vil det få utrolige konsekvenser, sier han.

– Det er OL som gjelder med tanke på sponsorkontrakter. Individuelt er vi avhengig av stipendene fra Olympiatoppen. For oss er det veldig mye penger. I tillegg knyttes det andre tjenester til dem, som legehjelp, kosthold, ernæringsprodukter, trening på toppidrettssenteret og så videre, påpeker Stig-André Berge.

Dette er goder landslagsbryterne kan komme til å måtte se langt etter hvis de faller ut av OL-folden.