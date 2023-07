STØRRE: En tyngre utgave av Exauce Mukubu poserer fornøyd etter førsteplassen i Polen Grand Prix denne uken.

Mukubu herjer i ny vektklasse: − Har vært helt rå!

Bryteren Exauce Mukubu (22) imponerte voldsomt i sin internasjonale debut i 87-kilosklassen. Nå satser han mot OL ti kilo tyngre enn det som var planen.

– Jeg veier egentlig for lite til å konkurrere i 87 kilo, og hadde ikke trodd at det skulle gå så sensasjonelt bra, sier Mukubu til VG.

82 kilo har vært hans primære klasse, men i OL er det færre vektklasser. «Exo» måtte dermed fem kilo opp, eller ned. Planen har vært 77 kilo, men for et par uker siden innså han at det vill bli for tøft:

– Jeg klarte ikke å kutte vekten før et stevne i Budapest. Etter å ha konferert med mine nærmeste, landslagsledelsen og Olympiatoppen ble vi enige om at jeg skal opp.

22-åringen tok sølv i U23-EM i år, og gull i U23-VM i fjor – begge i 82-kilosklassen.

Skadet og syk

Onsdag debuterte han internasjonalt i sin nye vektklasse, i prestisjeturneringen Polen Grand Prix.

– Oppkjøringen var elendig. Jeg har vært febersyk og hatt ryggproblemer. Forventningene mine var ikke veldig høye, sier Mukubu og legger til:

– Ryggproblemene er muskulære, og vi tror det kan ha en sammenheng med vekten jeg forsøkte å kutte for et par uker siden.

«LETT»: Slik så Exauce Mukubu ut i november i fjor da han veide «bare» 82–83 kg utenom konkurransene.

Derfor var det ekstra stas med fire imponerende seirer:

Mukubu åpnet sterk med 9–3 mot polske Arkadiusz Kułynycz, som tok VM-bronse i Oslo i 2021.

Deretter hentet han opp 0–3 til 3–3 mot ukrainske Yaroslav Filchakov, og slo ut mannen med EM-sølv og VM-bronse.

I semifinalen ble polske Adam Gardziola slått 4–1. Han tok bronse i U23-EM der Mukubu sikret sølv.

I finalen ledet bulgarske Yoan Dimitrov 5–1 halvveis, men Mukubu kjørte over motstanderen i andre omgang og vant 9–5 etter blant annet et kast som ga fire poeng.

BEDRE SPARRING: Exauce Mukubu (t.v.) er nå enda nærmere landslagskollega Felix Baldauf i vekt – noe de begge vil dra nytte av. Her fra trening på Toppidrettssenteret i januar i år.

Hjemme i Norge fulgte landslagskollega Felix Baldauf med.

– «Exo» har vært helt rå! Jeg tror han blir en av verdens beste i 87-kilosklassen veldig fort. Med de resultatene her har han vel vist at han allerede er det, roser Baldauf.

Han gleder seg også over at han nå endelig har fått en på landslaget i nærheten av sin egen vekt på 97 kilo.

– Nå har jeg en fast treningspartner i verdensklasse, slår Baldauf fornøyd fast.

– Felix har mast på meg lenge om at jeg måtte komme meg opp i vekt, ja. Det passer veldig bra for meg å løfte på en som Felix, flirer Mukubu som mener løfteteknikken på tyngre motstandere er det han må utvikle mest.

Info Exauce Mukubu Kallenavn : Exo

Født : 24. mai 2001

Klubb : SP-09 (Oslo)

Høyde : 180 cm.

Konkurransevekt ; 87 kg

Meritter: Tre NM-gull senior. Sølv U23-EM i 2023 (82 kg), gull U23-VM i 2022 (82 kg), sølv i junior VM i 2021 (77 kg), bronse i junior-EM 2021 (77 kg) Vis mer

Mukubu er litt usikker på hvor han skal legge vekten utenom konkurransene.

– Trenerne vil at jeg skal ligge rundt 90 kilo, men jeg vil prøve litt lavere. Det er så deilig å slippe vektkuttingen. Det gir meg en helt annen energi, mener Mukubu som også har et «luksusproblem» de fleste kan misunne ham:

– Jeg legger veldig fort på meg muskelmasse når jeg trener styrke, men skal ikke klage. Nå har jeg vist at jeg beholder eksplosiviteten min, og har bedre utholdenhet enn de fleste. Jeg gleder meg veldig til fortsettelsen.

PS! Mukubus neste konkurranse blir Tyskland Grand Prix i midten av august. Deretter er det VM i Beograd en måned senere – som også er OL-kvalifisering.

IMPONERTE OGSÅ: Morten Thoresen, her avbildet i januar 2022, gikk også til topps i Polen Grand Prix - i 67-kilosklassen der han normalt konkurrerer.