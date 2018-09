VEIDE INN I LONDON: Anthony Joshua (t.v.) og Alexander Povetkin fredag ettermiddag. Foto: ANDREW COULDRIDGE / X03808

Boksegiganten fyller Wembley igjen: – Skal få det knalltøft

Anthony Joshua (28) skal forsvare VM-beltene sine foran 90.000 tilskuere på Wembley lørdag kveld. Russeren Alexander Povetkin (39) er motstander, og boksekommentator Erik Nilsen mener det er den største tungvektskampen på fem år.

– Dette er den største og mest spennende kampen siden Povetkin møtte Vladimir Klitsjko i 2013. Den er større en kampen mellom Klitsjko og Joshua, og jeg mener at Povetkin er en fantastisk atlet som kan gi Joshua mer trøbbel enn det mange regner med, sier Nilsen til VG og legger til:

– Joshua skal få det knalltøft!

Nilsen er generalsekretær i Norges Bokseforbund og har vært boksekommentator i mange år. Helgens storoppgjør skal han altså få med seg som TV-seer, men det norske folk må punge ut med solide 499 kroner for å se kampen bak betalingsmur på Viaplay Fighting .

– Jeg er ganske sikker på at Joshua vinner, men det er på grunn av at Povetkin nå er 39 år, og Joshua fortsatt bare er 28 år. Alderen av hovedårsaken til at han slo Klitsjko, og den blir fort avgjørende igjen. Joshua vinner på knockout i åttende runde, spår Nilsen.

Joshua vant på knockout i en svært dramatisk kamp mot Klitsjko i 2017, og den britiske stjernen har vunnet alle sine 21 proffkamper 20 av dem på knockout.

Fakta om Joshua og Povetkin: Anthony Joshua Alder: 28

Nasjonalitet: Britisk.

Høyde: 198 cm

Vekt: 112 kg

Meritter som amatør: 40 seirer og tre tap. OL-gull i super tungvekt i 2012, VM-sølv i super tungvekt i 2011.

Proffkamper: 21 seirer (20 på knockout) – ingen tap. Debuterte i 2013. Har VM-titler i tungvekt i forbundene WBA, IBF, WBO og IBO. Alexander Povetkin Alder: 39

Nasjonalitet: Russisk.

Høyde: 188 cm.

Vekt: 101 kg

Meritter som amatør: 125 seirer, og syv tap. EM-gull i super tungvekt i 2002 og 2004, VM-gull i super tungvekt i 2003, og OL-gull i super tungvekt i 2004.

Proffkamper: 34 seirer (24 på knockout) – ett tap. Debuterte i 2005, og har hatt tungvektstittel i WBA. Tapte kampen om den lineære tungvektstittelen mot Vladimir Klitsjko i 2013.

Povetkin på sin side har 34 seirer, 24 på knockout, og ett tap – mot Klitsjko i 2013. En kamp som av mange huskes fordi Klitsjko bokset destruktivt og holdt Povetkin mye nede.

Veide inn i ettermiddag

Joshua er ti centimeter høyere, og veide inn til rett i underkant av 112 kilo i ettermiddag. Povetkin veier omtrent 11 kilo mindre, og er ti centimeter lavere. Størrelsesforskjellen mener Nilsen ikke har så mye å si.

– Povetkin har vært vant til å takle lange boksere flere ganger, og for ham er ikke dette noe negativt. Russeren er litt som Mike Tyson i stilen, og han ruller seg hurtig inn fra sidene og treffer med tunge høyre- og venstrekroker. Han har ikke den enorme slagkraften til Tyson, men Povetkin har nok knockoutkraft til at dette blir veldig spennende, mener Nilsen.

Povetkin har for øvrig en kontroversiell fortid etter å ha avgitt to positive dopingprøver i 2016. I 2017 og 2018 har han bokset fire kamper, og hans siste offer var David Price som tapte på knockout i mars.

– Det er absolutt ikke bra at han har testet positivt to ganger, men nå har han kommet med egne versjoner og er klarert til å bokse. Doping skal uansett ikke forsvares, sier Nilsen.

PS! Alt tyder på at Deontay Wilder og Tyson Fury møtes i løpet av noen få måneder, og vinneren av den kampen vil være en naturlig motstander for vinneren av helgens London-oppgjør.