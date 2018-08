TAKK FOR KAMPEN: DJ Dillashaw jubler opp i ansiktet til Cody Garbrandt etter seieren i det første oppgjøret. I natt er det duket for returkamp. Foto: Frank Franklin II / TT NYHETSBYRÅN

UFC-analyse: Ny tittelduell mellom erkerivalene

VG

Publisert: 04.08.18 12:16

KAMPSPORT 2018-08-04T10:16:57Z

Når TJ Dillashaw (32) forsvarer beltet mot Cody Garbrandt (27) i natt, så er det fordi det var den eneste kampen som ga mening i en topptung bantamvektdivisjon. Rivaliseringen mellom de to er en bonus.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes (@andreasroa på Twitter).

Dillashaw tok beltet fra oppkomlingen Garbrandt med knockout da de først møttes ved UFC 217 i november i fjor.

Mange gledet seg til kampen, som var én av tre rivaloppgjør den kvelden, men ingen rivalisering kunne måle seg med bitterheten i møtet mellom Dillashaw og Garbrandt.

Se nattens stevne direkte, eller i opptak, fra kl. 04.00 på Viaplay Fighting. Også fluevektmester Demetrious Johnson skal i aksjon - mot Henry Cejudo.

«Dillasnake»

T.J Dillashaw gikk fra å være en av UFCs mest fascinerende mestere til en kontroversiell figur da han ble anklaget for å ha sveket laget sitt, Team Alpha Male. Grunnleggeren av dette MMA-laget, Urijah Faber, var mannen som fikk Dillashaw til å starte med MMA.

Dette er en rolle Faber har spilt i lang tid. Team Alpha Male har dermed blitt et samlebånd for talenter i MMA. Faber var den første stjernen blant fightere i en av de letteste vektklassene og var en av hovednavnene i World Extreme Cagefighting (WEC), som ble kjøpt opp og bakt rett inn i UFC.

Se hvem som spås å vinne hver kamp i MMA-Revyens oddsblogg .

Faber var stornavnet i WEC, men han vant aldri noen tittel i UFC. Han fikk legendarisk mange sjanser, men måtte gi tapt etter fjerde forsøk. Faber gled sakte mot bildet av en far som aldri oppnådde UFC-beltet, men siden han hadde mange «Team Alpha Male»-sønner som kunne oppnå det for ham, så satset han på dem.

Ingen av dem lyktes, men plutselig slo T.J Dillashaw til. Men Dillashaw var ikke bare en vanlig Team Alpha Male-disippel. I 2014 søkte klubben ny hovedtrener og valget falt på Duane «Bang» Ludwig. Du hadde hatt vanskelig for å skille T.J Dillashaw fra hundre andre fightere før han begynte å samarbeide med Duane «Bang» Ludwig.

Som et resultat av samarbeidet deres ble Ludwig kåret til årets trener i 2014. Det var ikke grenser for hvor høyt «Bangs» geni skulle prises, men gnisningene mellom «Bang» og Faber skulle true alt. Ikke lenge etter suksessen begynte ting å slå sprekker.

Ryktet gikk om problemer. Conor McGregor, på sitt beste trash-talk-messig, terget Urijah Faber med ryktene da de var trenere på The Ultimate Fighter sammen.

Han kalte Dillashaw for «a snake in the grass», og mer eller mindre sa rett ut at Dillashaw kom til å dolke Faber i ryggen, mens Faber gjentok hele tiden at «he’s with us». Så brøyt det ut i full mølje. Klippet er sett 13 millioner ganger på youtube .

Det viste seg kort tid etter at Dillashaw faktisk ville forlate Team Alpha Male. Dillashaw tenkte på det som at det var naturlig for fightere å trene andre steder også, eller, han presenterer det slik i ettertid.

Gjengen i Team Alpha Male tenkte annerledes. Dette var et svik. En kniv i ryggen fra en en gang betrodd bror. Team Alpha Male er gode på å holde i live et hat. De holdt i live rivaliseringen med Dominick Cruz i ti år.

Hele laget ble besatt etter å ta Dillashaw, også etter Dillashaw mistet tittelen til Dominick Cruz. Garbrandt stilnet Team Alpha Males hevnlyst da han tok tittelen fra Dominick Cruz et snaut år senere. Nå var det endelig naturlig med en kamp mot Dillashaw. Hevnkamp nummer to på rad for Garbrandt, Team Alpha Males hevnengel.

Så møttes Dillashaw og Garbrandt til kamp, og Dillashaw vant.

Godt rematch-materiale

Lufta gikk litt ut av rivaliserings-ballongen etter kamp nummer én. De møttes og de slåss. Det er vanskelig å opprettholde en slik hat-intensitet over tid, men om noen skulle ha klart det så er det jo Team Alpha Male, da.

Det betyr at rivaliseringsbiten av denne kampen endelig er litt nedkjølt. Det begynte å ta litt absurde proposjoner i oppløpet mot den forrige kampen deres. Det ble ofte mer trist enn spennende.

I et rivaleri vil man jo at frontene skal være steile, men det var åpenbart at Dillashaw bare ville ha fred og ro og trene med de han ville.

Sannheten er at omkampen nå er en miks av god omkamp og kjip omkamp. Den kjipe delen av den er at det finnes en del interessante nye utøvere som kunne ha gått kamp. Det beste er å unngå for mange omkamper. Likevel er det slik at mange av de potensielle utfordrerne bare helt nylig modnet til.

Marlon Moraes (#3 i bantamvekt) hadde en fantastisk oppvisning mot Jimmie Rivera for kort tid siden.

Det som er positivt ved omkampen er at den forrige kampen var veldig god, men også jevn frem til avgjørelsen. Kampen endte med knockout til TJ Dillashaw i andre runde, men Cody Garbrandt fikk en knockdown på Dillashaw bare sekunder før første runde var ferdig.

Dillashaw var synlig rystet og hadde vært utrolig utsatt hadde nedslagningen skjedd tidligere i runden.

Nr 1 mot nr 2

En annen grunn til at det er en god rematch er at Garbrandt og Dillashaw er et stykke fra resten av vektklassen. Dillashaw har kun et tap til Cruz (men det var syltynt) og Garbrandt har ikke tapt mot andre enn Dillashaw. Det er ingen andre naturlige utfordrere.

Cruz er MMA-gammel (ikke så gammel modell, men høy kilometerstand) og har atter en gang vært skadet.

Dillashaw og Garbrandt bør gå en gang til med en gang.

Men vi bør ikke gå for fristelsen å se denne kampen fordi «these guys don’t like each other». Det har vi sett. Nå som ting har roet seg kan det heller være et rolig bakteppe. En del av historikken deres. Dette er den eneste naturlige kampen i en topptung bantamvektdivisjon, og jeg er helt sikker på at kamp nummer to vil bli like spennende som kamp nummer én.

Kampanalyse

TJ Dillashaw (15 seire, tre tap) mot Cody Garbrandt (11 seire, ett tap).

Les mer på MMA-Revyens oddsblogg.

Oddsbloggen predikerer utfallet av kommende UFC-kamper basert på 3000 tidligere UFC-kamper med en prediktiv logistisk regresjonsanalyse.

Regresjonsmodellen spår at TJ Dillashaw vinner. TJ har en numerisk erfaringsfordel (14 UFC-kamper mot Cody Garbrands 7), mer enn dobbelt så mange tittelkamper. Garbrandt er yngre, men ikke mye.

Erfaring og alder går ofte mot hverandre, men fordelen synes å være

TJs her. Dillashaw gis 65 prosents sannsynlighet for å vinne, mot Codys 35.

Oddsmakerne har sannsynlighet på 55 mot 45 prosent.

Grunnen til at TJ ligger så langt foran hos oss er nok slagvolum-statistikken. TJ fyrer av 167 slag pr kamp. Utøvere med høyere slagvolum vinner flere kamper i UFC. Garbrandt ligger på 94. Det gir mening for disse to utøverene. Cody er mer «Power puncher» og TJ er en finter.