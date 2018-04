Spektakulær seier for MMA-Foss – Jacobsen tapte

Publisert: 29.04.18 12:32 Oppdatert: 29.04.18 12:45

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

KAMPSPORT 2018-04-29T10:32:34Z

Håkon Foss (31) måtte vinne mot briten Jack Mason, og leverte en spektakulær avslutning som også forårsaket et brutalt kutt på størrelse med en «brevsprekk». Alexander Jacobsen (30) tapte mot danske Søren Bak.

Hele fire nordmenn var i aksjon på Cage Warriors-stevnet i Liseberghallen i Göteborg lørdag kveld.

Se opptak av stevnet på Viaplay Fighting

Og det startet meget bra. Politimannen Thomas Robertsen sørget for norsk jubel i starten av stevnet, da han slo tyske Saeed Younesi i første runde. Etter tre minutter og 18 sekunder kunne 28-åringen feire etter å ha avgjort med en «rear naked choke».

Deretter var det Foss sin tur, og 31-åringen måtte vinne etter to strake tap.

– Det var en syk viktig kamp for med tanke på min fremtid i sporten. Jeg hadde ikke gitt meg med tap, men det hadde vært en tung vei tilbake, sier Foss til VG.

MMA-studio: Ukentlig program med fokus på UFC og norske fightere

Ett minutt og 56 sekunder ut i første runde var det hele over, og Foss kunne heve armene i været for sin niende seier i karrieren.

Det startet da han traff et «flygende kne». Det rystet Mason kraftig, og Foss kjørte på med slag, spark og knær før dommer Marc Goddard brøt inn og stoppet kampen på teknisk knockout.

– Avslutningen er kanskje den beste i min karriere, og å gjøre det mot en så rutinert motstander som Mason føles veldig bra, beskriver Foss.

Mason fikk et fryktelig stygt kutt over det venstre øyet, og måtte sy 14 sting etterpå.

– Det er så stygt det kuttet der, det er på størrelse med en brevsprekk, sa Viaplay-kommentator Ole Edvard Pedersen.

– Jeg er ikke glad for at jeg ga ham det kuttet, Jeg er glad for at dommeren så det, og stoppet kampen. Det var «nasty», beskriver Foss som forteller at han har vært i kontakt med Masons team, og fått bekreftet at han har det bra.

Foss har nå for alvor meldt seg inn i weltervektklassen igjen, og blir trolig å se i aksjon igjen i løpet av sommeren.

Resten av kvelden ble småtung, sett med norske øyne. Først tapte 41-åringen Kevin Lapsley, som steppet inn da Kenneth Bergh ble skadet, tapte mot Modestas Bukauskas som vant med en «rear naked choke» i første runde.

Og så var det knockoutmaskinen Alexander Jacobsen, som med seier mot danske Søren bak ville vært så godt som klar for tittelkamp i lettvekt – eller UFC-kontrakt. Nå blir det nok ingen av delene med det første.

Etter å ha tapt første runde, måtte Jacobsen heve seg i den andre. Men han ble plaget av en kraftig blødende nese, og mot slutten av runden «tappet» han ut etter at Bak fikk satt en «arm triangle choke».

Denne artikkelen handler om Kampsport

MMA