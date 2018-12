Brækhus etter overlegen seier: – Jeg ser at Cyborg er i ringen

STUBHUB CENTER, LOS ANGELES (VG) Cecilia Brækhus (37) fikk en grei jobb med å vinne på poeng mot Aleksandra Magdziak Lopes (38) i Los Angeles. Etterpå ville hun rett bort for å snakke med MMA-stjernen Cris Cyborg (33).

Etter seieren på poeng fikk Brækhus spørsmål om hun var klar over at stortalentet Claressa Shields, som bokset tidligere natt til søndag, satt blant publikum. Bokseguruer har allerede begynt å drømme om et mulig fremtidig mestermøte mellom «dronningen og tronarvingen» .

– Jeg vet at hun er interessert i en kamp, men hun har andre forretninger å ta seg av først. Men jeg ser at Cyborg er i ringen, smilte Brækhus bredt og pekte i retning den brasilianske MMA-stjernen.

– Jeg skal snakke litt med henne, sa hun før hun forlot seiersintervjuet med HBO.

For ett år siden bekreftet Brækhus til VG at hun har vært i samtaler med Cyborg om en boksekamp . UFC-sjef Dana White sa derimot til VG at han ikke likte snakket om at to av de største kvinnenavnene i kampsport kunne møtes i bokseringen .

Jaktet knockout mot Lopes uten hell

Mot Lopes var derimot «The First Lady of Boxing» helt overlegen. To av dommerne hadde 100–90 til Brækhus, mens den tredje dommeren hadde én runde til Lopes. Dermed forsvarte Brækhus alle VM-beltene i weltervekt nok en gang, og er fortsatt regnet som verdens beste kvinnebokser uansett vektklasse.

Men hun innrømte at jakten på en knockout kanskje ble litt for intens underveis.

– Jeg ville knocke ut den samme jenta som også slo Kali Reis (tidligere Brækhus-offer) , så jeg presset kanskje litt for mye. Hadde jeg holdt hodet litt mer kaldt hadde kanskje knockouten kommet, sa Brækhus til HBO i seiersintervjuet etter å ha vunnet på poeng, og innrømte at hun kanskje ble litt for ivrig i jakt på en tidlig avgjørelse.

– Men jeg skal klare det neste gang, smilte hun.

Skuespiller Halle Berry, og MMA-stjernen Cris Cyborg var blant tilskuerne som satt ringside og så den norske boksedronningen ta sin 35. seier av like mange mulige i karrieren.

Det var ikke veldig mange tilskuere på plass på StubHub Center, «vegg i vegg» med hjemmebanen til fotballaget LA Galaxy.

Brækhus vant en dramatisk kamp mot Kali Reis på samme arena i mai , men i kveld hadde hun veldig få problemer med å slå polsk-amerikanske Lopes.

Hun tok det litt rolig i åpningsrundene, men fra runde fire og utover hadde Brækhus full kontroll.

I mars er det for øvrig ti år siden Brækhus tok sine to første VM-belter da hun slo danske Vinnie Skavgaard.

Shields med overlegen seier

Stortalentet Claressa Shields, som allerede har tre VM-belter i mellomvekt – to vektklasser over Brækhus – fikk også vist seg frem på StubHub Center. Hun hadde full kontroll i ti runder mot belgiske Femke Hermans, som hadde mer enn nok med å holde seg på bena.

I sluttsekundene av den siste runden var Shields svært nær å knocke Hermans etter å ha truffet med en voldsom venstrekrok, men Hermans ble bokstavelig talt reddet av «gongongen».

Shields skal etter alt å dømme møte tyske Christina Hammer, som satt ringside i Los Angeles, tidlig neste år. Da vil i så fall alle de fire store VM-beltene i mellomvekt ligge i potten.

– Hun har noe å ta seg av først

Shields har også vært klar på at hun vil gå ned én vektklasse for å møte Brækhus – hvis sistnevnte går opp i super weltervekt.

Det vil i så fall bli et gigantoppgjør mellom to ubestridte verdensmestere.