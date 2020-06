NY STORKAMP: Jack Hermansson gikk hovedkampen, og vant klart, mot Jacare Souza (t.h.) i april i fjor. Nå venter Kelvin Gastelum i juli. Foto: Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

UFC-Hermansson går kamp mot Gastelum i juli

MMA-stjernen Jack Hermansson (31) har signert avtalen, og skal møte amerikanske Kelvin Gastelum (28) på «Fight Island» 18. juli. Men hvor det er vet han foreløpig ikke.

Den største MMA-organisasjonen UFC var tidlig ute med å sette opp stevner igjen etter corona-pausen, og senest i helgen ble det arrangert kamper i Las Vegas – uten tilskuere.

Hermansson har tidligere gjort det klart overfor VG at han mer enn gjerne vil i aksjon til tross for at coronaviruset herjer, og 18. juli får han altså sjansen. Den svensknorske mellomvekteren er rangert på syvendeplass i verden. Motstander blir Gastelum – rangert som nummer åtte.

– Kelvin er en veldig solid motstander, som har vært med lenge og møtt mange av de største navnene i både weltervekt og mellomvekt. Det er ikke så lenge siden han møtte mesteren Israel Adesanya og ga ham kanskje den tøffeste kampen hittil, sier Hermansson til SVT.

MØTTE MESTEREN: Kelvin Gastelum (t.h.) tapte på poeng mot Israel Adesanya (t.v.) i april i fjor. Siden da har Adesanya blitt mester i mellomvekt. Foto: Logan Riely / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

les også MMA-Hermansson ønsker kamp på privat øy: – Veldig spennende

Det har i lang tid vært aktuelt med kamp mot både Gastelum og britiske Darren Till, og Hermansson var tidligere i år ute med et lite «stikk» til de to i en musikkvideo.

Hermansson har ikke gått kamp siden september i fjor da han tapte på knockout i andre runde mot Jared Cannonier. På det tidspunktet hadde han fire strake seirer, og ville med seier ha vært høyaktuell for tittelkamp. En seier mot Gastelum i juli vil være en god søknad til å være med «helt der oppe» igjen.

Men det er fortsatt høyst usikkert hvor kampen 18. juli skal gå. Hermansson har foreløpig ikke fått noe konkret informasjon om det.

– Jeg har sikkert mistet litt momentum og hype, men samtidig vet jeg at jeg er én imponerende seier unna å være tilbake på det samme toget på vei mot den verdensmestertittelen jeg jager, sier Hermansson.

Det er uansett gode muligheter for at Hermansson mot Gastelum blir hovedkampen på stevnet. Det er satt opp to kamper i fluevekt, og Hermansson har gått hovedkampen to ganger så langt i UFC-karrieren.

