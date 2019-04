SLO FRA SEG: Jack Hermansson treffer med et venstreslag Foto: Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hermansson vant storkampen i natt: – Jeg er en tittelutfordrer!

Jack Hermansson (30) vant på poeng mot brasilianske Jacare Souza (39) i hovedkampen på UFC-stevnet i Florida. Nå her han helt oppe og snuser på tittelkamp!

49–46, 48–47 og 48–47 var dommernes tall etter fem herlige runder mellom Hermansson, og mellomvektsklassens femte beste utøver.

Se UFC rankingliste her!

Den svensknorske MMA-utøveren, som trener på Frontline Academy i Oslo, sto med andre ord for en ny vanvittig bragd. Nå har han vunnet seks av sine syv siste kamper i verdens største MMA-organisasjon.

– Jeg er veldig glad, men bare litt sliten. Jeg er glad for å være her og vise hver eneste i verden som følger MMA at jeg er en som må regnes med. Jeg er en tittelutfordrer! slo Hermansson fast da han ble intervjuet oppe i buret.

DOMINERTE PÅ BAKKEN: Jack Hermansson overkjørte Jacare Souza i den andre runden, og la mye av grunnlaget for poengseieren der. Foto: Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

30-åringen fikk til blant annet tre nedtagninger mot Souza, som altså er en av MMA-sportens aller farligste utøvere på bakken.

Veteranen har da også bare tapt mot topp, topp rangerte fightere de siste årene, og var lovet en tittelkamp dersom han hadde slått Yoel Romero - som var opprinnelig motstander før han trakk seg, og ble erstattet av Hermansson på bare tre ukers varsel.

– Jeg har hørt at det skal være et stevne i København i oktober. Jeg vil gå kamp der - gi meg et topp navn. Det jeg ber UFC om er å gi meg de navnene som får meg til tittelen. Jeg er besatt av den tittelen. Jeg tok en kamp på kort varsel mot en av de farligste i verden, og fortjener belønning for det, slo Hermansson fast.

Han høstet da også mye ros i MMA-verden etter seieren.

– Hermansson fighter helt riktig mot en mann som Souza. Veldig imponerte, oppsummerte UFC-kommentator, og tidligere mester i bantamvekt, Dominick Cruz tidlig i femte runde.

– Hvilken kamp! Se hvor slitne de guttene er. De har lagt alt i denne kampen, og nesten dødd der inne, sa en imponert Cruz da kampen var over.

Klinket til fra start

Halvveis ut i første runde traff Hermansson motstanderen med en slagkombinasjon, og fikk satt et giljotin-grep på en smårystet brasilianer. Det er måte han har avgjort sine to seneste kamper på. Men Souza, som altså er flere ganger verdensmester i brasiliansk jiu-jitsu, kom seg ut på mesterlig vis.

Souza vant trolig første runde på poeng, men så var det Hermanssons tur.

Ett minutt ut i andre runde fikk Hermansson en nedtagning på Souza. Det var bare andre gang på Souzas 13 kamper at noen hadde tatt ham ned til bakken.

Der fikk Hermansson vist frem et av varemerkene sine; «ground and pound». Der fikk han pepret motstanderen med slag og albuer med jevne mellomrom, mens Souza ikke klarte å utrette noe som helst.

Hermansson vant runde to klart.

Tredje runde foregikk stående, og Souza hadde stor suksess med å slå mye til kroppen mot Hermansson, og mot slutten av runden traff han med flere harde slag. Blant annet et par høyre kroker, der den ene sendte Hermansson på rumpa i et halvt sekund.

Souza vant tredje runde.

Tidlig i fjerde runde misset Hermansson med forsøk på en tidlig nedtagning. Men da minuttet var gått, traff Hermansson med en herlig uppercut, som trolig rystet Souza. En voldsom offensiv fra Hermansson førte til at han traff med flere slag, men Souza kom seg igjennom.

Hermansson fortsatte å dominere runden stående. Souza blødde fra nesen.

Frem til da hadde Hermansson truffet med 200 strikes på i overkant av 300 forsøk.

Oslo-fighteren så ut til å ha bedre kondisjon, og vant den fjerde runden.

Den siste runden foregikk også stående, men den var jevnere. Souza var mer med, og begge hadde gode treffere. Men da 17 sekunder gjensto, så fikk Hermansson en nedtagning.

Det avgjorde trolig også den siste runden.

Publisert: 28.04.19 kl. 06:21 Oppdatert: 28.04.19 kl. 06:37