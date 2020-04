LANG PAUSE: Marthin Hamlet får ikke konkurrert i MMA-buret før om et år. Foto: John Andresen/PFL

MMA-Hamlets storkontrakt utsatt til 2021 – får «lommerusk» i corona-stipend

Marthin Hamlet (28) skulle nå kjempet om én million dollar i organisasjonen PFL. Sesongen er nå avlyst, men kampsportprofilen er likevel lettet.

– De skulle kutte en tredjedel av utøverne, mens resten beholder kontrakten og et månedlig stipend, sier Hamlet til VG.

Han ikke kan konkurrere for andre organisasjoner, dersom noen kommer i gang i løpet av dette året. UFC har planer om å stevner i mai, men det er fortsatt høyst usikkert.

– Jeg taper ganske mye økonomisk i år, men det gjør veldig mange. Jeg glad for at jeg får muligheten til å kjempe om én million dollar neste år, sier 28-åringen.

Det månedlige stipendet dekker ifølge Hamlet ikke de faste utgiftene.

– Jeg tviler på at det blir mange MMA-stevner i år, så jeg tror at dette er et smart valg karrieremessig. Nå skal jeg bruke tiden bedre enn konkurrentene. Jeg er heldig som får ett år til å utvikle meg i denne sporten. Mange av de andre deltagerne er UFC-veteraner, som ikke akkurat har tiden på sin side, mener den tidligere landslagsbryteren.

Han bor sammen med sin kone og to små barn i Tønsberg. Nå er han og familien enda mer avhengig av sponsorstøtte, til tross for at det ikke blir konkurranser.

– Jeg er helt avhengig av å lande sponsorkontrakter for neste sesong for å få dette til å gå rundt. Jeg håper og tror at det ordner seg, avslutter Hamlet.

