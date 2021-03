ALENE MOT VERDEN: Mindaugas Gedminas får inn en strak høyre mot Victor Yoka under World Cup-stevnet i Köln sist helg. Franskmannen vant sølvmedaljen til slutt, Norges eneste OL-håp bronsemedaljen i mellomvekt (75 kilo). Foto: PRIVAT

Siste OL-sjanse i juni: Kjemper mot karantenereglene

Mindaugas Gedminas (24) håper Kulturdepartementet vil lette på karantenekravene slik at han slipper å bruke tid på å oppfylle disse frem mot hans eneste sjanse til å kvalifisere seg til OL – og bli første norske bokser som klarer det på 25 år.

– Det er en kamp i ringen, og utenfor. Det at jeg må i karantene hver gang jeg kommer hjem fra treningssamlinger eller kamper i utlandet, gjør det vanskelig å forberede seg, sier Kristiansand-bosatte Mindaugas Gedminas.

Han er i karantene etter at han nylig kom hjem fra en samling og et World Cup-stevne i Tyskland 10.–14. mars. Det er ikke første gang. Mindaugas Gedminas er nødt til å reise til utlandet for å finne gode nok treningspartnere og sparring. På grunn av innreise- og karantenebestemmelsene kan ingen kom til Norge.

I løpet av ett år i pandemi har Mindaugas Gedminas, som flyttet til Norge fra Litauen i tidlige tenår, til sammen måttet sitte cirka en måned i karantene etter hjemkomst, anslår han.

Det vil han måtte gjøre flere ganger – syv til 10 dager – frem til boksernes Europa-kvalifisering for OL i Tokyo 23. juli til 8. august. Den går i Paris 4. til 8. juni, der han etter alt å dømme må vinne første og andre kamp for å få utløst OL-billetten i mellomvekt (75 kilosklassen).

Mange OL-kvalifiseringer gjenstår Syv norske brytere har sjansen til å kvalifisere seg til OL under den såkalte europakvalifiseringen i Budapest kommende fredag til søndag. Håndballandslaget for menn kvalifiserte seg nettopp til OL, kvinnelandslaget skal spille sin kvalifiseringsturnering i Podgorica i Montenegro 19.-21. mars. Taekwondo har sin internasjonale OL-kvalifisering i Sofia i Bulgaria 7. mai til 9. mai. Karate i Paris 11. juni til 13. juni, altså etter boksing samme sted 4.-8. juni. OL-kvalifiseringen for padling er i Ungarn 12.5–13.5, mens seilingens alle klasser må ut i OL-kvalifisering på Lanzarote 20. mars til 26. mars. Norge har fem kvoteplasser. I tillegg står tre klasser åpne med hensyn til kvalifiseringssjanser. Norges svømmere må innfri såkalte A-krav innen juni. Noen av Norges beste friidrettsutøvere er kvalifisert, men flere har fortsatt flere muligheter til å få utløst OL-billett - stort sett frem til 29. juni. Triatlon har kvalifisert to herrer og en kvinne. Golf er per dato inne med to herrer og to kvinner i henhold til OL-rankingen. Tennis har en spiller inne (Casper Ruud). Vis mer

– Det er alt eller ingenting. Det er kun den ene sjansen jeg har nå, som jeg har ventet ett år på, sier Mindaugas Gedminas.

INTERNASJONALT SMITTEVERNET: Mindaugas Gedminas (t.h) på pallen sammen med Brasils gullvinner Isaias Robeiro og Frankrikes Victor Yoka etter World Cup-stevnet i Köln. Foto: PRIVAT

Han vant sin første kamp i den opprinnelige OL-kvalifiseringen i London på denne tiden i fjor. Turneringen ble avlyst – av nå kjente årsaker – i det han gjorde seg klar for kamp nummer to.

Siden er nye datoer for kvalifiseringen fastsatt, og utsatt. Den siste i forrige måned. Europakvalifiseringen i Paris om to og en halv måned ble bestemt for få uker siden.

– Vi er ganske nær, med en flott bokser og type, sier generalsekretær Erik Nilsen i bokseforbundet.

Før skjebnekvalifiseringen har Mindaugas Gedminas sammen med sportssjef Per Arne Skau, Erik Nilsen, sin trener Zayndi Arsaev i AIK Lund og Olympiatoppen lagt opp til å delta i to stevner, i Nederland og Tsjekkia, samt en treningssamling under den tyske forbundstreneren og «norgesvennen» Gunnar Berg i Tyskland.

– Det er litt komplisert. Vi må være flinke til å planlegge. Det er viktigst, sier Mindaugas Gedminas med tanke på karantenebestemmelsene som gjelder i Norge.

Han håper at Kulturdepartementet vil gjøre den saken litt lettere for ham og de mange andre norske OL-aktuelle utøverne som er i samme situasjon som ham. Tirsdag mottok nemlig særforbundene en e-post fra administrasjonen i Norges idrettsforbund, som ønsker en hvem, hva, når og hvor-oversikt over internasjonale kvalifiseringsstevner i månedene april, mai og juni.

Oversikten skal sendes videre til Kulturdepartementet, som rundt 20. april, ifølge e-posten, «skal gjøre nye vurderinger av innreiserestriksjonene» når det gjelder unntak fra karantenebestemmelsene. Særforbundenes innleveringsfrist er kort: Førstkommende fredag klokken 11.30.

– Jeg skjønner ikke hvorfor ikke Norge kan legge til rette for toppidrettsutøvere, sier Mindaugas Gedminas.

Gedminas må reise alene til stevner og samlinger i utlandet, uten støtteapparat. Han blir kalt «Den ensomme viking» av treningsvennene i tyske Heidelberg. Bokseforbundets sportssjef Per Arne Skaug og Gedminas trener Zayndi Arsaev må skjøtte sivile jobber ved siden av bokseoppgavene og har ikke råd til å sitte i karantener – etter å ha fulgt opp Norges eneste OL-håp i boksing i utlandet.

Mindaugas Gedminas må slå Russlands regjerende verdensmester Gleb Bakshi (25) i første kamp i Paris om to og en halv måned. Russeren vil ikke bli erstattet av en landsmann hvis han ikke skulle komme i ringen. Kvalifiseringsplassen er gitt person, ikke nasjon.

Ps! Jørn Espolin Johnson (49) var siste norske OL-deltaer i boksing, i Atlanta-OL 1996. Fire år tidligere representere Ole «Lukkøye» Klemetsen (49) Norge i Barcelona-OL, der han kom til kvartfinalen.