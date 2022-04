MESTER MOT MESTER: Tungvektsmester i boksing Tyson Fury (t.v.) mot tungvektsmester i MMA Francis Ngannou (t.h.) kan bli en realitet.

Fury åpner opp for gigantmøte: − Kommer til å bli en eksplosiv kamp

Tyson Fury (33) mener han er ferdig med rene boksekamper, men innrømmer at «pengene styrer» og at han er mer enn lysten på et møte med MMA-tungvektsmester Francis Ngannou (35).

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Britiske Fury befestet sin posisjon som boksesportens tungvektskonge da han lørdag kveld vant med en brutal knockout i oppgjøret mot landsmannen Dillian Whyte foran 94.000 tilskuere på Wembley.

VG+: Historien om Tyson Fury: Fra bøtteknott til boksekonge

På 33 proffkamper står han med 32 seirer og én uavgjort, og 23 av seirene har kommet på knockout. Før og etter kampen har 33-åringen hevdet at det er hans siste boksekamp, og at han har lovet kona Paris å legge opp.

– Jeg er fornøyd med det jeg har sagt (om å legge opp). Jeg har vært lenge borte fra kone og barn. Jeg har oppnådd det jeg ville i bokseringen og er den andre tungvektsmesteren i historien etter Rocky Marciano som legger opp ubeseiret. Men jeg utelukker ikke oppvisningskamper. Jeg vil ha noen av de Floyd Mayweather-pengene, sa Fury på pressekonferansen etter seieren.

– Jeg vil ha det moro. Jeg er en underholder, og det er det jeg gjør best, la han til

Det er neppe tilfeldig at oppe i ringen etter seieren sto plutselig Francis Ngannou, som hadde tatt turen fra Las Vegas der han bor til vanlig. Det er tydelig at det planlegges et mulig møte mellom de to gigantene.

240 kilo til sammen

– Jeg er boksingens tungvektsmester, og han er UFCs tungvektsmester. Han er i fantastisk form, se på de musklene, sa Fury til ESPN og holdt rundt Ngannou.

– Dette blir en veldig spesiell fight som er noe annet enn det som er sett før i historien i vår sport. Vi snakker ikke om to lette karer på 140 punds (63 kg), sier Fury med klar adresse til stormøtet mellom boksemester Floyd Mayweather og MMA-stjernen Conor McGregor i Las Vegas i 2017 – tidenes mest innbringende boksekamp.

Fury veide over 120 kilo før møtet med Whyte, og Ngannou veier omtrent det samme. Fury er 206 cm høy, mens muskelberget Ngannou er måler 193 cm.

Dersom det skulle bli en kamp mellom Fury og Ngannou, så er det største spørsmålet hva slags regler som vil gjelde. Det er neppe aktuelt med en ren boksekamp, og at Fury skal forsøke seg i MMA, der spark og bryting/grappling på bakken er en del av gamet, er svært tvilsomt. Trolig blir det snakk om en hybridløsning.

Les også: «Shrek» fra Kirkenes bokset mot Tyson Fury i 2009: – Han hadde noe helt spesielt

– Det kommer til å bli en eksplosiv kamp når den skjer, lover Fury.

FALT FOR KONGEN: Dillian Whyte er på vei ned i kanvasen etter Tyson Furys voldsomme uppercut lørdag kveld.

Ngannou ble i mars i fjor ny tungvektsmester i UFC, den aller største MMA-organisasjonen. Han forsvarte tittelen mot Ciryl Gane i januar, og har siden da gjennomgått en omfattende kneoperasjon. Uansett vil det nok ta tid før et storoppgjør blir en realitet. Fury har varslet at han skal bruke mye tid på kona Paris, og deres seks barn, den kommende tiden.

Det har vært mange spekulasjoner rundt Ngannou og en fremtidig kontrakt med UFC. 35-åringen tjente angivelig «bare» 600.000 dollar i sin siste tittelkamp i UFC, mens Fury skal ha tjent noe i nærheten av 30 millioner dollar for lørdagens kamp på Wembley.

Hansvoll: – Overrasket hvis Fury legger opp

– Kona blir nok glad hvis Tyson Fury er ferdig, for hun er visst veldig bekymret hver gang han går kamp. Samtidig så tror jeg disse kampene er såpass viktige for Fury, som har slitt mentalt og trengt noe å jobbe mot. Han trenger ikke pengene, men dette er viktig for ham uansett, sier boksekommentator Thomas Hansvoll til VG.

Han er overbevist om at Fury fortsatt har mer å gi, og mener det er trist dersom Fury ikke blir å se i ringen mot Anthony Joshua og/eller Oleksandr Usyk i en kamp der alle de store VM-titlene i boksing er i potten. Fury har WBC-beltet, og er lineær tungvektsmester.

– Jeg håper jo at det blir ren boksekamp, men et møte med Ngannou hadde også vært spennende å se – vi snakker om en meget hardtslående mann i Ngannou også, mener Hansvoll og understreker:

– Jeg blir veldig overrasket hvis Fury legger opp for godt.