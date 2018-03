NÆRMER SEG USA? Cecilia Brækhus poserer med VM-beltene etter seieren mot Anne Sophie Mathis i Oslo Spektrum i 2016. Nå kan et USA-eventyr starte for 36-åringen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hevder Brækhus er aktuell for gigantstevne i Las Vegas: – Megastort!

Publisert: 20.03.18 23:40 Oppdatert: 21.03.18 00:21

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

KAMPSPORT 2018-03-20T22:47:51Z

Cecilia Brækhus (36) vil ikke bekrefte eller avkrefte ryktene om at skal bokse på et stort stevne i Las Vegas 5. mai.

– Jeg kan ikke kommentere dette nå, er alt Brækhus vil si til VG.

Men journalist Lance Pugmire i Los Angeles Times publiserte tirsdag kveld en Twitter-melding der han skriver at han har hørt rykter om at Brækhus er aktuell for å gå en av oppvarmingskampene til det planlagte returoppgjøret mellom Genady Golovkin fra Kasakhstan og Saul «El Canelo» Alvarez fra Mexico.

Det kommer trolig til å bli den aller største boksekampen uansett vektklasse i 2018, og dersom Brækhus kommer med på stevnet vil det være en kjempemulighet til å få vist seg frem internasjonalt.

– Det er veldig stort hvis Brækhus får innpass på det stevnet. Bedre eksponering for en bokser får man ikke, sier Viasats bokseekspert Thomas Hansvoll til VG.

Han får støtte av Viasat-kollega Roar Petajamaa, som selv bokset på en rekke store stevner i USA på 90-tallet:

– Jeg har hørt rykter om dette fra mine kontakter i USA, og det er megastort dersom hun er med på dette undercardet, sier Petajamaa til VG.

Brækhus til VG om Las Vegas-drømmen: - Det må skje før jeg legger opp

VG har ikke lykkes i å få en kommentar fra Pugmire.

Både Golovkin og Brækhus samarbeider med K2 Promotions, som er medarrangør i gigangstevnet sammen med Golden Boy Promotions som frontes av bokselegenden Oscar De La Hoya.

Brækhus har ikke lagt skjul på at hun ønsker å vise seg frem i USA , og etter det VG erfarer har hun jobbet i lengre tid for å komme seg inn på et passende stevne. Med andre ord kan det tyde på at den ubeseirede norske boksedronningen har fått full klaff.

Dopingproblematikk

Etter planen skal altså Alvarez og Golovkin møtes i T-Mobile Arena i Las Vegas, samme sted det første oppgjøret på kontroversielt vis endte uavgjort i fjor . Og det er det samme arenaen der Floyd Mayweather vant boksemøtet med MMA-stjernen Conor McGregor i august.

Men storkampen er i fare ettersom Alvarez nylig testet positivt på stoffet «clenbuterol» , noe han hevder å ha fått i seg via kjøtt hjemme i Mexico. Slik det ser ut nå er likevel sjansen stor for at Alvarez blir klarert til å bokse i mai.

For Brækhus er det uansett flere ting som må på plass i den nærmeste tiden. Hun gikk sin siste kamp i TV-avtalen med Viasat da Mikaela Laurén ble knocket ut i oktober i fjor .

Med andre ord må det landes en ny TV-avtale, og ikke minst må en motstander på plass til en eventuell kamp i Las Vegas i starten av mai.

Tidligere har amerikanske Layla McCarter, og den brasiliansk-amerikanske MMA-stjernen Cris Cyborg vært nevnt som motstandere. I tillegg er Claressa Shields, USAs doble OL-mester, aktuell til en storkamp mot Brækhus på sikt.

Men etter det VG erfarer er ingen av de tre nevne aktuelle til en kamp allerede i mai.

PS ! Cecilia Brækhus har bokset en gang i USA tidligere. I juni 2008 vant hun på poeng mot Nicole Woods i Hollywood. Det var Brækhus’ åttende proffkamp. Snart ti år senere har hun 32 seirer, null tap og VM-titler i alle de fire store forbundene i weltervekt.