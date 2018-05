Hermansson om den stygge skaden: – Det var ren tortur

Publisert: 16.05.18 15:44

Jack Hermansson (29) har fått heltestatus etter helgens enorme snuoperasjon i UFC, men han frykter at det ene ribbeinet er revet løs fra brystbenet. I så fall blir han borte i tre måneder.

– De fleste legene jeg har snakket med tror at jeg har pådratt meg «costochondral separation» – at ribbeinet er revet løs fra bruskdelen som fester det til brystbenet, sier Hermansson til VG.

– Dessverre er det en mer alvorlig skade enn ribbeinsbrudd, og det kan ta opp til 90 dager, men jeg venter på en endelig bekreftelse, sier 29-åringen som nå har solide fire seirer og to tap i UFC.

Hermansson er klar på at han kommer til å trene knallhardt alternativt for å holde formen ved like så godt han kan fremover.

Det er gått tre dager siden han på utrolig vis klarte å vinne mot Thales Leites på UFC 224-stevnet i Rio. Han har fått enorm oppmerksomhet over hele verden etter prestasjonen som virkelig plasserte ham på MMA-kartet.

Skaden oppsto i slutten av første runde, da han kastet motstanderen i kanvasen. Men det syntes ikke på Hermansson at han var alvorlig skadet. Derfor var det også helt rolig i hjørnet da han snakket med trenerne sine mellom første og andre runde.

– Jeg kjente hvordan ribbeinet flyttet på seg og «klikket», men det gjorde bare passe vondt akkurat da. Men jeg sa til trenerne mine Mohsen (Bahari) og Teta (Eduardo Rios) at jeg hadde brukket ribbeinet og at de måtte være helt stille, forklarer Hermansson.

Dette fordi han ikke ville vise motstanderen at han hadde det vondt. Denne gangen gikk ikke det helt som planlagt for Hermansson.

Drømmeaktig

Men i den andre runden klarte han ikke å skjule smertene, likevel var det ikke mulig å finne ut hvor han faktisk var skadet, slik at Leites kunne utnytte det. Utrolig nok klarte Hermansson seg igjennom runden, til tross for at han stort sett ble liggende på ryggen under submission-eksperten.

– Jeg skrek jo nesten gjennom hele andre runden, men man hører jo bare det verste.

– Det var ren tortur i hele kampen. Når jeg var ferdig var det gledestårer, smertetårer og det bare skiftet mellom dem. Jeg var nesten ikke helt til stede, det var litt drømmeaktig.

Hermansson har nå virkelig skaffet seg et navn i MMA-verden, og er en klar profil i mellomvektsklassen. Nå får han etter alt å dømme et lengre skadeavbrekk, men kommer trolig til å få mye oppmerksomhet og interesse rundt sin neste kamp.

– Når jeg kommer tilbake så hadde det vært gøy å møte noen som er litt høyere ranket. Det viktigste er at jeg får meg en kamp og kommer tilbake og blir aktiv igjen. Men jeg håper på en så kjent motstander som mulig.

Hermansson er også rørt over responsen og oppmerksomheten han allerede har fått etter helgens spektakulære seier.

– Det var mange som skrev at de gråt og alt det der, og jeg synes det er sinnssykt gøy å kunne røre folk ved hjelp av en idrettsprestasjon.

