DRØMMEN PÅ VENT: Cecilia Brækhus møtte VG i Santa Monica tirsdag kveld, amerikansk tid. I bakgrunnen går sparringspartner Domonique Dalton, som har tatt turen fra Detroit. Foto: Bjørn S. Delebekk

Skjebnedøgn for Brækhus i USA

Publisert: 11.04.18 09:55 Oppdatert: 11.04.18 10:46

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

KAMPSPORT 2018-04-11T07:55:17Z

SANTA MONICA, LOS ANGELES (VG) Cecilia Brækhus (36) har signert med en motstander, og alt har ligget til rette for at hun skal bokse for amerikanske publikummere og TV-seere 5. mai. Likevel kan det rase sammen i løpet av de neste 24 timene.

– Det er sånn proffboksingen er, og det skifter hele tiden. Jeg håper jo at dette skal ordne seg, men det er litt utenfor min makt akkurat nå. Jeg har signert en avtale med motstander, men kan ikke gå ut med navnet før alt det andre er i orden, sier Brækhus til VG.

Detaljer om motstander og norsk TV-avtale vil hun ikke gå ut med før alt er i orden, men Brækhus er godt i gang med forberedelsene sammen med sitt team i Los Angeles.

50/50

De siste dagene har hun sparret med Domonique Dalton fra Detroit, og hun er fysisk i rute til ny kamp. Sammen med organisator, og tidligere amatørboksekollega, Ingrid Egner har Brækhus vært i byen en ukes tid.

Den ubeseirede norske boksedronningen med 32 triumfer og fem VM-belter på merittlisten har hatt det aller meste klart til neste utfordring en stund.

Et nytt kapittel i en eventyrlig boksekarriere kan nå likevel måtte settes på vent.

– Det er 50/50 om dette går i orden. Vi jobber på spreng, men det er et par ting som må på plass, sier Tom Loeffler i K2 Promotions til VG.

Kort fortalt handler det om at verdens beste bokser, Gennady Golovkin, mangler motstander etter at meksikanske Saul Alvarez trakk seg som følge av to positive dopingtester. Oppgjøret mellom de to skulle etter planen gått i T-Mobile Arena i Las Vegas, og det har blitt jobbet med alternativer i MGM Grand Arena, og StubHub Center i Los Angeles.

Kasakhstanske Golovkin er rangert som verdens beste bokser uansett vektklasse, og han har vært fast bestemt på at han ønsker å forsvare VM-beltene sine 5. mai - til tross for at gigantoppgjøret mot Alvarez gikk i vasken.

Dersom det likevel ikke ordner seg, så blir også Brækhus-kampen utsatt.

– Det blir trolig en avklaring på dette i løpet av det neste døgnet. Dersom vi ikke får motstander på plass for Golovkin, så må ting utsettes. Da kan det bli aktuelt med et stevne i New York i juni, eller i Las Vegas igjen i september, forklarer Loeffler.

Det har vært mye stang ut for Brækhus, som i utgangspunktet hadde fått grønt lys til å bokse på hovedkortet til det opprinnelige stevnet i Las Vegas. TV-giganten HBO kan komme til å vise den den norske boksedronningen direkte for det amerikanske TV-publikumet, noe som vil være gull verdt med tanke på å gjøre seg bemerket i USA.

– Det er surt hvis dette ikke går i orden nå, men samtidig så vet jeg at dette ordner seg før eller siden. Jeg har fantastiske treningsfasiliteter her i Los Angeles, og det endrer seg ikke dersom ting blir utsatt, sier en spent Brækhus.

PS ! Cecilia Brækhus har bokset én gang i USA tidligere. Det er snart ti år siden hun vant klart på poeng mot Nicole Woods på Seminole Hard Rock Hotel and Casino i Hollywood.

Denne artikkelen handler om Boksing

Kampsport

Cecilia Brækhus